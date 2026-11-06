Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Подмосковье устраняют последствия обрушения пешеходного перехода - 06.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261106/podmoskove-875004844.html
В Подмосковье устраняют последствия обрушения пешеходного перехода
В Подмосковье устраняют последствия обрушения пешеходного перехода - 06.11.2026, ПРАЙМ
В Подмосковье устраняют последствия обрушения пешеходного перехода
Специалисты устраняют последствия ДТП с пешеходным переходом в Подмосковье, привлечены 18 человек и 7 единиц спецтехники, сообщило ведомство на платформе... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T21:03+0300
2026-11-06T21:05+0300
бизнес
россия
московская область
подмосковье
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875004844.jpg?1793988312
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Специалисты устраняют последствия ДТП с пешеходным переходом в Подмосковье, привлечены 18 человек и 7 единиц спецтехники, сообщило ведомство на платформе "Макс". "В Московской области на трассе М-10 "Россия" специалисты устраняют последствия ДТП... Для ликвидации последствий аварии привлечены 18 человек и 7 единиц спецтехники", - говорится в сообщении. ДТП произошло примерно в 18.30 на 57 км трассы М-10 "Россия" в городском округе Солнечногорск. Грузовой автомобиль с поднятым кузовом задел надземный пешеходный переход, в результате чего металлическая пролетная конструкция сорвалась с опор и обрушилась на проезжую часть Ленинградского шоссе. Движение закрыто в оба направления.
московская область
подмосковье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, московская область, подмосковье
Бизнес, РОССИЯ, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ
21:03 06.11.2026 (обновлено: 21:05 06.11.2026)
 
В Подмосковье устраняют последствия обрушения пешеходного перехода

В Подмосковье на трассе М-10 устраняют последствия обрушения пешеходного перехода

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Специалисты устраняют последствия ДТП с пешеходным переходом в Подмосковье, привлечены 18 человек и 7 единиц спецтехники, сообщило ведомство на платформе "Макс".
"В Московской области на трассе М-10 "Россия" специалисты устраняют последствия ДТП... Для ликвидации последствий аварии привлечены 18 человек и 7 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.
ДТП произошло примерно в 18.30 на 57 км трассы М-10 "Россия" в городском округе Солнечногорск. Грузовой автомобиль с поднятым кузовом задел надземный пешеходный переход, в результате чего металлическая пролетная конструкция сорвалась с опор и обрушилась на проезжую часть Ленинградского шоссе. Движение закрыто в оба направления.
 
БизнесРОССИЯМосковская областьПОДМОСКОВЬЕ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала