https://1prime.ru/20261106/podmoskove-875004844.html

В Подмосковье устраняют последствия обрушения пешеходного перехода

В Подмосковье устраняют последствия обрушения пешеходного перехода - 06.11.2026, ПРАЙМ

В Подмосковье устраняют последствия обрушения пешеходного перехода

Специалисты устраняют последствия ДТП с пешеходным переходом в Подмосковье, привлечены 18 человек и 7 единиц спецтехники, сообщило ведомство на платформе... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T21:03+0300

2026-11-06T21:03+0300

2026-11-06T21:05+0300

бизнес

россия

московская область

подмосковье

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Специалисты устраняют последствия ДТП с пешеходным переходом в Подмосковье, привлечены 18 человек и 7 единиц спецтехники, сообщило ведомство на платформе "Макс". "В Московской области на трассе М-10 "Россия" специалисты устраняют последствия ДТП... Для ликвидации последствий аварии привлечены 18 человек и 7 единиц спецтехники", - говорится в сообщении. ДТП произошло примерно в 18.30 на 57 км трассы М-10 "Россия" в городском округе Солнечногорск. Грузовой автомобиль с поднятым кузовом задел надземный пешеходный переход, в результате чего металлическая пролетная конструкция сорвалась с опор и обрушилась на проезжую часть Ленинградского шоссе. Движение закрыто в оба направления.

московская область

подмосковье

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бизнес, россия, московская область, подмосковье