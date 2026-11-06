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В Подмосковье устраняют последствия обрушения пешеходного перехода
В Подмосковье устраняют последствия обрушения пешеходного перехода - 06.11.2026, ПРАЙМ
В Подмосковье устраняют последствия обрушения пешеходного перехода
Специалисты устраняют последствия ДТП с пешеходным переходом в Подмосковье, привлечены 18 человек и 7 единиц спецтехники, сообщило ведомство на платформе... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T21:03+0300
2026-11-06T21:03+0300
2026-11-06T21:05+0300
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россия
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Специалисты устраняют последствия ДТП с пешеходным переходом в Подмосковье, привлечены 18 человек и 7 единиц спецтехники, сообщило ведомство на платформе "Макс". "В Московской области на трассе М-10 "Россия" специалисты устраняют последствия ДТП... Для ликвидации последствий аварии привлечены 18 человек и 7 единиц спецтехники", - говорится в сообщении. ДТП произошло примерно в 18.30 на 57 км трассы М-10 "Россия" в городском округе Солнечногорск. Грузовой автомобиль с поднятым кузовом задел надземный пешеходный переход, в результате чего металлическая пролетная конструкция сорвалась с опор и обрушилась на проезжую часть Ленинградского шоссе. Движение закрыто в оба направления.
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В Подмосковье устраняют последствия обрушения пешеходного перехода
В Подмосковье на трассе М-10 устраняют последствия обрушения пешеходного перехода
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Специалисты устраняют последствия ДТП с пешеходным переходом в Подмосковье, привлечены 18 человек и 7 единиц спецтехники, сообщило ведомство на платформе "Макс".
"В Московской области на трассе М-10 "Россия" специалисты устраняют последствия ДТП... Для ликвидации последствий аварии привлечены 18 человек и 7 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.
ДТП произошло примерно в 18.30 на 57 км трассы М-10 "Россия" в городском округе Солнечногорск. Грузовой автомобиль с поднятым кузовом задел надземный пешеходный переход, в результате чего металлическая пролетная конструкция сорвалась с опор и обрушилась на проезжую часть Ленинградского шоссе. Движение закрыто в оба направления.