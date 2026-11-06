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Пожарный поезд направлен для ликвидации возгорания в районе станции Очаково
Пожарный поезд направлен для ликвидации возгорания в районе станции Очаково - 06.11.2026, ПРАЙМ
Пожарный поезд направлен для ликвидации возгорания в районе станции Очаково
Пожарный поезд направлен для оказания помощи в ликвидации возгорания в районе станции Очаково в Москве, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД,... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T23:10+0300
2026-11-06T23:10+0300
2026-11-06T23:10+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Пожарный поезд направлен для оказания помощи в ликвидации возгорания в районе станции Очаково в Москве, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД).
"Шестого ноября для оказания помощи в ликвидации возгорания в районе станции Очаково I был направлен пожарный поезд Московской железной дороги", - сообщили в МЖД.
В его составе цистерны на 122 тонны воды, а также 3,6 тонны пенообразователя.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РЖД
Пожарный поезд направлен для ликвидации возгорания в районе станции Очаково
МЖД направила пожарный поезд для помощи в ликвидации возгорания в районе станции Очаково
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Пожарный поезд направлен для оказания помощи в ликвидации возгорания в районе станции Очаково в Москве, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД).
"Шестого ноября для оказания помощи в ликвидации возгорания в районе станции Очаково I был направлен пожарный поезд Московской железной дороги", - сообщили в МЖД.
В его составе цистерны на 122 тонны воды, а также 3,6 тонны пенообразователя.