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Пожарный поезд направлен для ликвидации возгорания в районе станции Очаково

Пожарный поезд направлен для ликвидации возгорания в районе станции Очаково - 06.11.2026, ПРАЙМ

Пожарный поезд направлен для ликвидации возгорания в районе станции Очаково

Пожарный поезд направлен для оказания помощи в ликвидации возгорания в районе станции Очаково в Москве, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД,... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T23:10+0300

2026-11-06T23:10+0300

2026-11-06T23:10+0300

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Пожарный поезд направлен для оказания помощи в ликвидации возгорания в районе станции Очаково в Москве, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД). "Шестого ноября для оказания помощи в ликвидации возгорания в районе станции Очаково I был направлен пожарный поезд Московской железной дороги", - сообщили в МЖД. В его составе цистерны на 122 тонны воды, а также 3,6 тонны пенообразователя.

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