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Поезда "Таврия" продолжат курсировать между Крымом и материком до 16 ноября
Поезда "Таврия" продолжат курсировать между Крымом и материком до 16 ноября - 06.11.2026, ПРАЙМ
Поезда "Таврия" продолжат курсировать между Крымом и материком до 16 ноября
Пассажирские поезда "Таврия", курсирующие между Крымским полуостровом и городами материковой части России, продолжат следовать от и до станции Керчь-Южная Новый | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T16:57+0300
2026-11-06T16:57+0300
2026-11-06T16:57+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Пассажирские поезда "Таврия", курсирующие между Крымским полуостровом и городами материковой части России, продолжат следовать от и до станции Керчь-Южная Новый парк до 16 ноября включительно, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". "Поезда "Таврия" крымского направления будут курсировать до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляться от нее до 16 ноября включительно", - говорится в сообщении. Перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму организована автобусами. Актуальная информация о расписании и талонах на автобусы опубликована на официальном сайте перевозчика. "Если в ж/д билете указана Керчь, а вам надо ехать вглубь полуострова – до Симферополя, Севастополя, Владиславовки или Семи Колодезей, необходимо приобрести талон на автобус. ... Если в вашем железнодорожном билете конечной или начальной станцией маршрута указаны Севастополь, Симферополь, Владиславовка или Семь Колодезей, отдельный талон на автобус покупать не нужно", - заключили в компании.
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Поезда "Таврия" продолжат курсировать между Крымом и материком до 16 ноября
Поезда "Таврия" продолжат следовать до станции Керчь-Южная Новый парк до 16 ноября