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В Beget заявили, что работают с госорганами после массированной кибератаки - 06.11.2026, ПРАЙМ
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В Beget заявили, что работают с госорганами после массированной кибератаки
В Beget заявили, что работают с госорганами после массированной кибератаки - 06.11.2026, ПРАЙМ
В Beget заявили, что работают с госорганами после массированной кибератаки
Хостинг-провайдер Beget работает с полицией, компаниями в сфере информационной безопасности и госорганами после массированной кибератаки, сообщила компания. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T18:59+0300
2026-11-06T19:03+0300
технологии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875001303.jpg?1793981013
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Хостинг-провайдер Beget работает с полицией, компаниями в сфере информационной безопасности и госорганами после массированной кибератаки, сообщила компания. В понедельник Beget сообщал, что столкнулся с массированной кибератакой, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов. Компания восстанавливает работу дата-центров. "Мы работаем с полицией, ИБ-компаниями, ТЦИ/КЦ (Технический центр Интернет/Координационный центр национального домена сети Интернет - ред.), НКЦКИ (Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам - ред.) и другими госорганами", - говорится в сообщении. Также Beget отметил, что угроза для инфраструктуры хостинг-провайдера может сохраняться. "Мы исходим из того, что угроза для инфраструктуры еще сохраняется. Поэтому вычищаем все, что можно, и переделываем каждую точку, которая может быть уязвимой, включая те, которые раньше не казались опасными", - добавляет компания.
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
технологии
Технологии
18:59 06.11.2026 (обновлено: 19:03 06.11.2026)
 
В Beget заявили, что работают с госорганами после массированной кибератаки

Хостинг-провайдер Beget работает с полицией и госорганами после массированной кибератаки

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Хостинг-провайдер Beget работает с полицией, компаниями в сфере информационной безопасности и госорганами после массированной кибератаки, сообщила компания.
В понедельник Beget сообщал, что столкнулся с массированной кибератакой, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов. Компания восстанавливает работу дата-центров.
"Мы работаем с полицией, ИБ-компаниями, ТЦИ/КЦ (Технический центр Интернет/Координационный центр национального домена сети Интернет - ред.), НКЦКИ (Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам - ред.) и другими госорганами", - говорится в сообщении.
Также Beget отметил, что угроза для инфраструктуры хостинг-провайдера может сохраняться.
"Мы исходим из того, что угроза для инфраструктуры еще сохраняется. Поэтому вычищаем все, что можно, и переделываем каждую точку, которая может быть уязвимой, включая те, которые раньше не казались опасными", - добавляет компания.
 
Технологии
 
 
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