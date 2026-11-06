https://1prime.ru/20261106/politsija-875001303.html

В Beget заявили, что работают с госорганами после массированной кибератаки

В Beget заявили, что работают с госорганами после массированной кибератаки - 06.11.2026, ПРАЙМ

В Beget заявили, что работают с госорганами после массированной кибератаки

Хостинг-провайдер Beget работает с полицией, компаниями в сфере информационной безопасности и госорганами после массированной кибератаки, сообщила компания. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T18:59+0300

2026-11-06T18:59+0300

2026-11-06T19:03+0300

технологии

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Хостинг-провайдер Beget работает с полицией, компаниями в сфере информационной безопасности и госорганами после массированной кибератаки, сообщила компания. В понедельник Beget сообщал, что столкнулся с массированной кибератакой, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов. Компания восстанавливает работу дата-центров. "Мы работаем с полицией, ИБ-компаниями, ТЦИ/КЦ (Технический центр Интернет/Координационный центр национального домена сети Интернет - ред.), НКЦКИ (Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам - ред.) и другими госорганами", - говорится в сообщении. Также Beget отметил, что угроза для инфраструктуры хостинг-провайдера может сохраняться. "Мы исходим из того, что угроза для инфраструктуры еще сохраняется. Поэтому вычищаем все, что можно, и переделываем каждую точку, которая может быть уязвимой, включая те, которые раньше не казались опасными", - добавляет компания.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии