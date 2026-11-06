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Портфель кредитных карт без учета дефолтов достиг 3,76 триллиона рублей - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Портфель кредитных карт без учета дефолтов достиг 3,76 триллиона рублей
Портфель кредитных карт без учета дефолтов достиг 3,76 триллиона рублей - 06.11.2026, ПРАЙМ
Портфель кредитных карт без учета дефолтов достиг 3,76 триллиона рублей
Совокупный портфель кредитных карт без учета дефолтов по итогам третьего квартала 2026 года достиг 3,76 триллиона рублей, сообщили РИА Новости в Объединенном... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T05:16+0300
2026-11-06T05:16+0300
финансы
банки
россия
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Совокупный портфель кредитных карт без учета дефолтов по итогам третьего квартала 2026 года достиг 3,76 триллиона рублей, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "Совокупный портфель кредитных карт без учета дефолтов по итогам третьего квартала 2026 года достиг 3,76 триллиона рублей, количество активных пользователей выросло до 30,24 миллиона человек", - говорится в сообщении. Там отмечается, что во втором квартале текущего года портфель был равен 3,67 триллиона рублей, а количество активных пользователей карт – 30 миллионов человек. По итогам третьего квартала 2026 года просроченная задолженность (30-90 дней, без учета дефолтов) составила 2% портфеля, или 75,62 миллиарда рублей. Во втором квартале 2026 года этот показатель был на уровне 58,23 миллиарда рублей (1,6% портфеля), в первом квартале - 85,79 миллиарда рублей (2,3% портфеля). Согласно данным ОКБ, 70% активных держателей кредитных карт имеют как минимум еще один розничный кредит. Из них у 24% – один кредит, у 17% – два, у 11% – три, у 18% – четыре и более.
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финансы, банки, россия
Финансы, Банки, РОССИЯ
05:16 06.11.2026
 
Портфель кредитных карт без учета дефолтов достиг 3,76 триллиона рублей

ОКБ: совокупный портфель кредитных карт без учета дефолтов достиг 3,76 триллиона рублей

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Совокупный портфель кредитных карт без учета дефолтов по итогам третьего квартала 2026 года достиг 3,76 триллиона рублей, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
"Совокупный портфель кредитных карт без учета дефолтов по итогам третьего квартала 2026 года достиг 3,76 триллиона рублей, количество активных пользователей выросло до 30,24 миллиона человек", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что во втором квартале текущего года портфель был равен 3,67 триллиона рублей, а количество активных пользователей карт – 30 миллионов человек.
По итогам третьего квартала 2026 года просроченная задолженность (30-90 дней, без учета дефолтов) составила 2% портфеля, или 75,62 миллиарда рублей. Во втором квартале 2026 года этот показатель был на уровне 58,23 миллиарда рублей (1,6% портфеля), в первом квартале - 85,79 миллиарда рублей (2,3% портфеля).
Согласно данным ОКБ, 70% активных держателей кредитных карт имеют как минимум еще один розничный кредит. Из них у 24% – один кредит, у 17% – два, у 11% – три, у 18% – четыре и более.
 
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