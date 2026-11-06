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США в сентябре более чем в пять раз нарастили импорт легковушек из Китая
США в сентябре более чем в пять раз нарастили импорт легковушек из Китая - 06.11.2026, ПРАЙМ
США в сентябре более чем в пять раз нарастили импорт легковушек из Китая
Поставки легковых автомобилей из КНР в США в сентябре взлетели более чем в пять раз в годовом выражении, а их суммарный объем за три квартала вырос на треть,... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T21:48+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Поставки легковых автомобилей из КНР в США в сентябре взлетели более чем в пять раз в годовом выражении, а их суммарный объем за три квартала вырос на треть, свидетельствуют данные американской таможни, которые изучило РИА Новости. Так, за сентябрь Соединенные Штаты закупили у Поднебесной легковых автомобилей на 209,6 миллиона долларов - в 5,4 раза больше, чем год назад. По сравнению с августом поставки просели на 7%. Суммарный импорт за три квартала текущего года увеличился к аналогичному периоду годом ранее на 33% - до 1,66 миллиарда долларов. В частности, в сентябре американцы покупали у китайцев авто с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) объемом в 1,5-3 литра - на 150,9 миллиона долларов, гибридные автомобили - на 32,5 миллиона, электромобили - на 18,7 миллиона, авто с ДВС объемом до 1 литра - на 5,1 миллиона, а также снегоходы, гольфкары и другие подобные транспортные средства - на 2,5 миллиона. Общий сентябрьский импорт легковых автомобилей Штатами достиг 13,29 миллиарда долларов. Самые крупные поставки прибыли из Мексики (3,48 миллиарда), Японии (2,52 миллиарда), Канады (2,16 миллиарда), Южной Кореи (2,1 миллиарда) и Германии (1,13 миллиарда). В то же время сами США в сентябре экспортировали в Китай легковых машин на 25,9 миллиона долларов, что на 19% меньше в месячном и вчетверо меньше в годовом выражении. Поставки за три квартала составили 1,05 миллиарда долларов. Суммарный объем американского экспорта достиг 3,68 миллиарда долларов. Крупнейшими покупателями стали Канада (883,3 миллиона долларов), Германия (579,7 миллиона), Мексика (360,2 миллиона), Грузия (121,1 миллиона) и ОАЭ (117,5 миллиона).
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Бизнес, Мировая экономика, МЕКСИКА, КАНАДА, ГЕРМАНИЯ
США в сентябре более чем в пять раз нарастили импорт легковушек из Китая
Поставки легковых автомобилей из Китая в США в сентябре выросли более чем в пять раз
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Поставки легковых автомобилей из КНР в США в сентябре взлетели более чем в пять раз в годовом выражении, а их суммарный объем за три квартала вырос на треть, свидетельствуют данные американской таможни, которые изучило РИА Новости.
Так, за сентябрь Соединенные Штаты закупили у Поднебесной легковых автомобилей на 209,6 миллиона долларов - в 5,4 раза больше, чем год назад. По сравнению с августом поставки просели на 7%. Суммарный импорт за три квартала текущего года увеличился к аналогичному периоду годом ранее на 33% - до 1,66 миллиарда долларов.
В частности, в сентябре американцы покупали у китайцев авто с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) объемом в 1,5-3 литра - на 150,9 миллиона долларов, гибридные автомобили - на 32,5 миллиона, электромобили - на 18,7 миллиона, авто с ДВС объемом до 1 литра - на 5,1 миллиона, а также снегоходы, гольфкары и другие подобные транспортные средства - на 2,5 миллиона.
Общий сентябрьский импорт легковых автомобилей Штатами достиг 13,29 миллиарда долларов. Самые крупные поставки прибыли из Мексики (3,48 миллиарда), Японии (2,52 миллиарда), Канады (2,16 миллиарда), Южной Кореи (2,1 миллиарда) и Германии (1,13 миллиарда).
В то же время сами США в сентябре экспортировали в Китай легковых машин на 25,9 миллиона долларов, что на 19% меньше в месячном и вчетверо меньше в годовом выражении. Поставки за три квартала составили 1,05 миллиарда долларов.
Суммарный объем американского экспорта достиг 3,68 миллиарда долларов. Крупнейшими покупателями стали Канада (883,3 миллиона долларов), Германия (579,7 миллиона), Мексика (360,2 миллиона), Грузия (121,1 миллиона) и ОАЭ (117,5 миллиона).