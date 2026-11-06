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"Россети" восстанавливают электроснабжение на Урале и в Поволжье
"Россети" восстанавливают электроснабжение на Урале и в Поволжье - 06.11.2026, ПРАЙМ
"Россети" восстанавливают электроснабжение на Урале и в Поволжье
Энергетики "Россетей" восстанавливают электроснабжение потребителей, отключенное в результате циклона на Урале и в Поволжье, сообщила компания. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T16:26+0300
2026-11-06T16:26+0300
2026-11-06T16:26+0300
оренбургская область
пермский край
россети
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Энергетики "Россетей" восстанавливают электроснабжение потребителей, отключенное в результате циклона на Урале и в Поволжье, сообщила компания.
"Энергетики восстанавливают электроснабжение потребителей в Свердловской, Челябинской, Самарской, Оренбургской областях и Пермском крае, нарушенное в результате прохождения мощного циклона, который сопровождался мокрым снегом, дождем и шквалистым ветром до 25 м/c. Непогода привела к повреждению опор линий электропередачи и обрывам проводов", - говорится в сообщении "Россетей".
На данный момент в восстановительных работах задействованы почти 400 энергетиков в составе 129 бригад, более 150 единиц спецтехники. В районы с наиболее сложной обстановкой направлены силы из соседних регионов. Организовано постоянное взаимодействие с администрациями регионов и муниципальных образований, смежными организациями.
"Работы будут вестись непрерывно до полного устранения последствий стихии и восстановления электроснабжения потребителей", - уточнили в компании.
Также в связи с ухудшением погодной обстановки на усиленный режим работы переведены энергетики "Россетей" в Тюменской области.
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оренбургская область, пермский край, россети
Оренбургская область, Пермский край, Россети
"Россети" восстанавливают электроснабжение на Урале и в Поволжье
"Россети" восстанавливают электроснабжение потребителей на Урале и в Поволжье
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Энергетики "Россетей" восстанавливают электроснабжение потребителей, отключенное в результате циклона на Урале и в Поволжье, сообщила компания.
"Энергетики восстанавливают электроснабжение потребителей в Свердловской, Челябинской, Самарской, Оренбургской областях и Пермском крае, нарушенное в результате прохождения мощного циклона, который сопровождался мокрым снегом, дождем и шквалистым ветром до 25 м/c. Непогода привела к повреждению опор линий электропередачи и обрывам проводов", - говорится в сообщении "Россетей".
На данный момент в восстановительных работах задействованы почти 400 энергетиков в составе 129 бригад, более 150 единиц спецтехники. В районы с наиболее сложной обстановкой направлены силы из соседних регионов. Организовано постоянное взаимодействие с администрациями регионов и муниципальных образований, смежными организациями.
"Работы будут вестись непрерывно до полного устранения последствий стихии и восстановления электроснабжения потребителей", - уточнили в компании.
Также в связи с ухудшением погодной обстановки на усиленный режим работы переведены энергетики "Россетей" в Тюменской области.