https://1prime.ru/20261106/pravitelstvo-874979292.html
Правительство утвердило план развития реабилитационной индустрии
Правительство утвердило план развития реабилитационной индустрии - 06.11.2026, ПРАЙМ
Правительство утвердило план развития реабилитационной индустрии
Правительство России утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития производства реабилитационной продукции до 2030 года, говорится в сообщении... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T11:15+0300
2026-11-06T11:15+0300
2026-11-06T11:15+0300
бизнес
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Правительство России утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития производства реабилитационной продукции до 2030 года, говорится в сообщении кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии развития производства промышленной продукции реабилитационной направленности, рассчитанной на период до 2030 года", - говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что в план включено более 30 мероприятий по развитию реабилитационной индустрии. Это позволит обеспечивать потребность людей с инвалидностью в качественных, эффективных и безопасных технических средствах реабилитации, влияющих на продолжительность и качество их жизни.
В рамках плана предусмотрено совершенствование нормативного правового регулирования в этой сфере, поддержка научных исследований и разработок. Кроме того, в рамках него ожидается работа по развитию производства, логистической поддержке и обслуживанию реабилитационной продукции. Также в России планируется увеличить локализацию выпуска таких товаров и повесить инвестиционную привлекательность.
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бизнес, россия, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Правительство утвердило план развития реабилитационной индустрии
Правительство утвердило план развития производства реабилитационной продукции до 2030 года
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Правительство России утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития производства реабилитационной продукции до 2030 года, говорится в сообщении кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии развития производства промышленной продукции реабилитационной направленности, рассчитанной на период до 2030 года", - говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что в план включено более 30 мероприятий по развитию реабилитационной индустрии. Это позволит обеспечивать потребность людей с инвалидностью в качественных, эффективных и безопасных технических средствах реабилитации, влияющих на продолжительность и качество их жизни.
В рамках плана предусмотрено совершенствование нормативного правового регулирования в этой сфере, поддержка научных исследований и разработок. Кроме того, в рамках него ожидается работа по развитию производства, логистической поддержке и обслуживанию реабилитационной продукции. Также в России планируется увеличить локализацию выпуска таких товаров и повесить инвестиционную привлекательность.