https://1prime.ru/20261106/pravitelstvo-874979292.html

Правительство утвердило план развития реабилитационной индустрии

Правительство утвердило план развития реабилитационной индустрии - 06.11.2026, ПРАЙМ

Правительство утвердило план развития реабилитационной индустрии

Правительство России утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития производства реабилитационной продукции до 2030 года, говорится в сообщении... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T11:15+0300

2026-11-06T11:15+0300

2026-11-06T11:15+0300

бизнес

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Правительство России утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития производства реабилитационной продукции до 2030 года, говорится в сообщении кабмина. "Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии развития производства промышленной продукции реабилитационной направленности, рассчитанной на период до 2030 года", - говорится в сообщении. В правительстве отметили, что в план включено более 30 мероприятий по развитию реабилитационной индустрии. Это позволит обеспечивать потребность людей с инвалидностью в качественных, эффективных и безопасных технических средствах реабилитации, влияющих на продолжительность и качество их жизни. В рамках плана предусмотрено совершенствование нормативного правового регулирования в этой сфере, поддержка научных исследований и разработок. Кроме того, в рамках него ожидается работа по развитию производства, логистической поддержке и обслуживанию реабилитационной продукции. Также в России планируется увеличить локализацию выпуска таких товаров и повесить инвестиционную привлекательность.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, михаил мишустин