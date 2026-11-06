https://1prime.ru/20261106/pravitelstvo-875006034.html

Правительство утвердило положение о лицензировании перевозок автобусами

Правительство утвердило положение о лицензировании перевозок автобусами - 06.11.2026, ПРАЙМ

Правительство утвердило положение о лицензировании перевозок автобусами

Правительство России утвердило положение о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, оно вступает в силу с 1 марта 2027 года,... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T21:48+0300

2026-11-06T21:48+0300

2026-11-06T22:16+0300

бизнес

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875006034.jpg?1793992615

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Правительство России утвердило положение о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, оно вступает в силу с 1 марта 2027 года, сообщается на официальном сайте нормативных актов. Ряд документов при этом признан утратившими силу. "Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере транспорта в пределах установленной правительством Российской Федерации предельной численности работников центрального аппарата и территориальных органов службы, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных ей в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций", - говорится в постановлении. Положение определяет порядок лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, осуществляемой юридическими лицами, в том числе иностранными юрлицами и индивидуальными предпринимателями. Используемое в документе понятие "автобус" означает транспортное средство категории М2, или М3, за исключением троллейбуса. Лицензируемая деятельность включает в себя перевозки пассажиров автобусами, принадлежащими на праве собственности или ином законном основании, на основании договора перевозки пассажиров или договора фрахтования транспортного средства или перевозки автобусами иных лиц лицензиата для его собственных нужд. Срок принятия решения о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении или внесения изменений в реестр лицензий не должен превышать пять рабочих дней со дня приема заявления. Срок принятия лицензирующим органом решения о прекращении действия лицензии на основании заявления лицензиата не должен превышать одного рабочего дня со дня получения указанного заявления. "Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2027 года и действует до 1 марта 2033 года", - указано в документе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес