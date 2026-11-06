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В Приморье на федеральной трассе столкнулись пять машин - 06.11.2026, ПРАЙМ
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В Приморье на федеральной трассе столкнулись пять машин
В Приморье на федеральной трассе столкнулись пять машин - 06.11.2026, ПРАЙМ
В Приморье на федеральной трассе столкнулись пять машин
Пять машин столкнулись на федеральной трассе на подъезде к Владивостоку, перекрыв движение в сторону города, сейчас оно восстановлено, сообщили РИА Новости в... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T05:43+0300
2026-11-06T05:43+0300
бизнес
россия
общество
владивосток
приморский край
хабаровск
умвд
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ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя - ПРАЙМ. Пять машин столкнулись на федеральной трассе на подъезде к Владивостоку, перекрыв движение в сторону города, сейчас оно восстановлено, сообщили РИА Новости в УМВД по Приморскому краю. ДТП произошло в районе поселка Сиреневка в Надеждинском районе Приморского края на трассе А-370 "Уссури" (Хабаровск - Владивосток). "В дежурную часть... поступило сообщение о ДТП с участием пяти автомобилей. В результате столкновения грузовой автомобиль перегородил проезжую часть, что привело к затруднению движения... в направлении Владивостока", – говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники госавтоинспекции организовали работы по восстановлению проезда и в данный момент движение восстановлено. Сейчас выясняются обстоятельства ДТП. Накануне синоптики информировали, что в ночь на пятницу в Приморье пройдет снег, местами мокрый, ожидается гололед и сильный ветер. Осадки ночью выпали почти по всему региону, отметили власти, попросив автомобилистов быть осторожнее на дорогах.
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Бизнес, РОССИЯ, Общество , Владивосток, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Хабаровск, УМВД
05:43 06.11.2026
 
В Приморье на федеральной трассе столкнулись пять машин

Пять автомобилей столкнулись на федеральной трассе на подъезде к Владивостоку

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ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя - ПРАЙМ. Пять машин столкнулись на федеральной трассе на подъезде к Владивостоку, перекрыв движение в сторону города, сейчас оно восстановлено, сообщили РИА Новости в УМВД по Приморскому краю.
ДТП произошло в районе поселка Сиреневка в Надеждинском районе Приморского края на трассе А-370 "Уссури" (Хабаровск - Владивосток).
"В дежурную часть... поступило сообщение о ДТП с участием пяти автомобилей. В результате столкновения грузовой автомобиль перегородил проезжую часть, что привело к затруднению движения... в направлении Владивостока", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники госавтоинспекции организовали работы по восстановлению проезда и в данный момент движение восстановлено. Сейчас выясняются обстоятельства ДТП.
Накануне синоптики информировали, что в ночь на пятницу в Приморье пройдет снег, местами мокрый, ожидается гололед и сильный ветер. Осадки ночью выпали почти по всему региону, отметили власти, попросив автомобилистов быть осторожнее на дорогах.
 
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