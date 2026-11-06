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Продажи электромобилей в России в октябре выросли в 2,5 раза - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Продажи электромобилей в России в октябре выросли в 2,5 раза
Продажи электромобилей в России в октябре выросли в 2,5 раза - 06.11.2026, ПРАЙМ
Продажи электромобилей в России в октябре выросли в 2,5 раза
Продажи электромобилей в России в октябре выросли в 2,5 раза в годовом выражении и превысили 4 тысячи единиц, что стало рекордным месячным результатом за всю... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T09:38+0300
2026-11-06T09:38+0300
бизнес
россия
toyota
toyota camry
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Продажи электромобилей в России в октябре выросли в 2,5 раза в годовом выражении и превысили 4 тысячи единиц, что стало рекордным месячным результатом за всю историю наблюдений, сообщает агентство "Автостат". "В октябре на российском рынке было реализовано 4030 электрокаров. Это в 2,5 раза больше, чем в октябре прошлого года (1614 штук). Это абсолютный рекорд за всю историю наших наблюдений", - говорится в сообщении. Уточняется, что рыночная доля сегмента чистых электромобилей (BEV) выросла до 3% с сентябрьской доли в 2,6%. В августе показатель составлял 1,9%, в июле 1,3%. Кроме того, в первом полугодии на электрокары приходилось 0,6% всего российского рынка новых легковых автомобилей. Самой продаваемой маркой в октябре стал Changan Qiyuan Q05 - реализовано 1085 таких авто. Также в топ-5 самых популярных электромобилей в октябре вошли Toyota BZ3X - 983 штук, Evolute I-Joy - 593 машин, UMO 5 - 395 автомобилей и Avatr 11 - 95 штук.
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бизнес, россия, toyota, toyota camry
Бизнес, РОССИЯ, Toyota, Toyota Camry
09:38 06.11.2026
 
Продажи электромобилей в России в октябре выросли в 2,5 раза

"Автостат": продажи электромобилей в России в октябре выросли в 2,5 раза

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Продажи электромобилей в России в октябре выросли в 2,5 раза в годовом выражении и превысили 4 тысячи единиц, что стало рекордным месячным результатом за всю историю наблюдений, сообщает агентство "Автостат".
"В октябре на российском рынке было реализовано 4030 электрокаров. Это в 2,5 раза больше, чем в октябре прошлого года (1614 штук). Это абсолютный рекорд за всю историю наших наблюдений", - говорится в сообщении.
Уточняется, что рыночная доля сегмента чистых электромобилей (BEV) выросла до 3% с сентябрьской доли в 2,6%. В августе показатель составлял 1,9%, в июле 1,3%.
Кроме того, в первом полугодии на электрокары приходилось 0,6% всего российского рынка новых легковых автомобилей.
Самой продаваемой маркой в октябре стал Changan Qiyuan Q05 - реализовано 1085 таких авто. Также в топ-5 самых популярных электромобилей в октябре вошли Toyota BZ3X - 983 штук, Evolute I-Joy - 593 машин, UMO 5 - 395 автомобилей и Avatr 11 - 95 штук.
 
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