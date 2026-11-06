https://1prime.ru/20261106/prodazhi-874972458.html

Продажи электромобилей в России в октябре выросли в 2,5 раза

Продажи электромобилей в России в октябре выросли в 2,5 раза - 06.11.2026, ПРАЙМ

Продажи электромобилей в России в октябре выросли в 2,5 раза

Продажи электромобилей в России в октябре выросли в 2,5 раза в годовом выражении и превысили 4 тысячи единиц, что стало рекордным месячным результатом за всю... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T09:38+0300

2026-11-06T09:38+0300

2026-11-06T09:38+0300

бизнес

россия

toyota

toyota camry

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874972458.jpg?1793947102

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Продажи электромобилей в России в октябре выросли в 2,5 раза в годовом выражении и превысили 4 тысячи единиц, что стало рекордным месячным результатом за всю историю наблюдений, сообщает агентство "Автостат". "В октябре на российском рынке было реализовано 4030 электрокаров. Это в 2,5 раза больше, чем в октябре прошлого года (1614 штук). Это абсолютный рекорд за всю историю наших наблюдений", - говорится в сообщении. Уточняется, что рыночная доля сегмента чистых электромобилей (BEV) выросла до 3% с сентябрьской доли в 2,6%. В августе показатель составлял 1,9%, в июле 1,3%. Кроме того, в первом полугодии на электрокары приходилось 0,6% всего российского рынка новых легковых автомобилей. Самой продаваемой маркой в октябре стал Changan Qiyuan Q05 - реализовано 1085 таких авто. Также в топ-5 самых популярных электромобилей в октябре вошли Toyota BZ3X - 983 штук, Evolute I-Joy - 593 машин, UMO 5 - 395 автомобилей и Avatr 11 - 95 штук.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, toyota, toyota camry