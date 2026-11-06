Дальнейшее укрепление рубля пока ограничено

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Увеличение нетто-покупок валюты со стороны монетарных властей почти на четверть относительно предыдущего периода станет дополнительным фактором давления на рубль. Это может сместить баланс спроса и предложения в пользу иностранной валюты, особенно с учетом того, что после завершения октябрьского налогового периода предложение валютной выручки со стороны экспортеров может стать менее интенсивным.В таких условиях в первой декаде ноября ожидаем курс доллара в диапазоне 79-83 рубля, евро - 88-93 рубля, юаня - 11,95-12,45 рубля. При этом наиболее вероятно движение курсов к верхним границам указанных диапазонов.При этом влияние увеличения государственных покупок валюты будет зависеть от динамики экспортной выручки и спроса на иностранную валюту со стороны бизнеса и населения. Дополнительный спрос со стороны Минфина способен ограничивать дальнейшее укрепление рубля и создавать предпосылки для движения курсов к верхним границам указанных диапазонов.В то же время рубль продолжает получать поддержку со стороны высокой ключевой ставки Банка России и сохраняющихся высоких цен на нефть, которые обеспечивают поступление экспортной выручки. В начале текущей недели цена нефти Urals переместилась в коррекционный диапазон 80-110 долларов.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Увеличение нетто-покупок валюты со стороны монетарных властей почти на четверть относительно предыдущего периода станет дополнительным фактором давления на рубль. Это может сместить баланс спроса и предложения в пользу иностранной валюты, особенно с учетом того, что после завершения октябрьского налогового периода предложение валютной выручки со стороны экспортеров может стать менее интенсивным.
В таких условиях в первой декаде ноября ожидаем курс доллара в диапазоне 79-83 рубля, евро - 88-93 рубля, юаня - 11,95-12,45 рубля. При этом наиболее вероятно движение курсов к верхним границам указанных диапазонов.
При этом влияние увеличения государственных покупок валюты будет зависеть от динамики экспортной выручки и спроса на иностранную валюту со стороны бизнеса и населения. Дополнительный спрос со стороны Минфина способен ограничивать дальнейшее укрепление рубля и создавать предпосылки для движения курсов к верхним границам указанных диапазонов.
В то же время рубль продолжает получать поддержку со стороны высокой ключевой ставки Банка России и сохраняющихся высоких цен на нефть, которые обеспечивают поступление экспортной выручки. В начале текущей недели цена нефти Urals переместилась в коррекционный диапазон 80-110 долларов.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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