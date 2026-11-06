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Дальнейшее укрепление рубля пока ограничено - 06.11.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20261106/protsenko-874971369.html
Дальнейшее укрепление рубля пока ограничено
Дальнейшее укрепление рубля пока ограничено - 06.11.2026, ПРАЙМ
Дальнейшее укрепление рубля пока ограничено
Увеличение нетто-покупок валюты со стороны монетарных властей почти на четверть относительно предыдущего периода станет дополнительным фактором давления на... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T08:52+0300
2026-11-06T08:52+0300
экономика
мнения аналитиков
рынок
минфин
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874971369.jpg?1793944332
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Увеличение нетто-покупок валюты со стороны монетарных властей почти на четверть относительно предыдущего периода станет дополнительным фактором давления на рубль. Это может сместить баланс спроса и предложения в пользу иностранной валюты, особенно с учетом того, что после завершения октябрьского налогового периода предложение валютной выручки со стороны экспортеров может стать менее интенсивным.В таких условиях в первой декаде ноября ожидаем курс доллара в диапазоне 79-83 рубля, евро - 88-93 рубля, юаня - 11,95-12,45 рубля. При этом наиболее вероятно движение курсов к верхним границам указанных диапазонов.При этом влияние увеличения государственных покупок валюты будет зависеть от динамики экспортной выручки и спроса на иностранную валюту со стороны бизнеса и населения. Дополнительный спрос со стороны Минфина способен ограничивать дальнейшее укрепление рубля и создавать предпосылки для движения курсов к верхним границам указанных диапазонов.В то же время рубль продолжает получать поддержку со стороны высокой ключевой ставки Банка России и сохраняющихся высоких цен на нефть, которые обеспечивают поступление экспортной выручки. В начале текущей недели цена нефти Urals переместилась в коррекционный диапазон 80-110 долларов.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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Гузель Проценко
https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, минфин, банк россии
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок, Минфин, Банк России
08:52 06.11.2026
 
Дальнейшее укрепление рубля пока ограничено

Эксперт Проценко: доллар ждем в диапазоне 79–83 рубля, евро — 88–93 рубля

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Генеральный директор Альфа-Форекс Гузель Проценко
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Увеличение нетто-покупок валюты со стороны монетарных властей почти на четверть относительно предыдущего периода станет дополнительным фактором давления на рубль. Это может сместить баланс спроса и предложения в пользу иностранной валюты, особенно с учетом того, что после завершения октябрьского налогового периода предложение валютной выручки со стороны экспортеров может стать менее интенсивным.

В таких условиях в первой декаде ноября ожидаем курс доллара в диапазоне 79-83 рубля, евро - 88-93 рубля, юаня - 11,95-12,45 рубля. При этом наиболее вероятно движение курсов к верхним границам указанных диапазонов.

При этом влияние увеличения государственных покупок валюты будет зависеть от динамики экспортной выручки и спроса на иностранную валюту со стороны бизнеса и населения. Дополнительный спрос со стороны Минфина способен ограничивать дальнейшее укрепление рубля и создавать предпосылки для движения курсов к верхним границам указанных диапазонов.

В то же время рубль продолжает получать поддержку со стороны высокой ключевой ставки Банка России и сохраняющихся высоких цен на нефть, которые обеспечивают поступление экспортной выручки. В начале текущей недели цена нефти Urals переместилась в коррекционный диапазон 80-110 долларов.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

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