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Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в пятницу снижается на 1% - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в пятницу снижается на 1%
Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в пятницу снижается на 1% - 06.11.2026, ПРАЙМ
Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в пятницу снижается на 1%
Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в пятницу снижается на 1%, в ходе торгов обновив минимум с 1 июля, свидетельствуют данные торгов. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T14:49+0300
2026-11-06T14:49+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в пятницу снижается на 1%, в ходе торгов обновив минимум с 1 июля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.24 мск декабрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дешевел на 1,21% относительно предыдущего закрытия - до 5,92 доллара за бушель. Ранее в ходе пятничных торгов цена минимально опускалась до 5,902 доллара - это самый низкий уровень с 1 июля. С начала месяца пшеница подешевела почти на 2% после снижения цены в октябре на 10,7% и в сентябре - на 12,7%.
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рынок, торги
Рынок, Торги
14:49 06.11.2026
 
Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в пятницу снижается на 1%

Пшеница на Чикагской бирже дешевеет на 1%, обновив минимум с 1 июля

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка пшеницы в Ростовской области
Уборка пшеницы в Ростовской области - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в пятницу снижается на 1%, в ходе торгов обновив минимум с 1 июля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.24 мск декабрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дешевел на 1,21% относительно предыдущего закрытия - до 5,92 доллара за бушель.
Ранее в ходе пятничных торгов цена минимально опускалась до 5,902 доллара - это самый низкий уровень с 1 июля.
С начала месяца пшеница подешевела почти на 2% после снижения цены в октябре на 10,7% и в сентябре - на 12,7%.
 
РынокТорги
 
 
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