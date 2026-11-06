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На Сахалине птицефабрику "Островная" передали опытному инвестору

На Сахалине птицефабрику "Островная" передали опытному инвестору - 06.11.2026, ПРАЙМ

На Сахалине птицефабрику "Островная" передали опытному инвестору

Управление птицефабрикой "Островная", единственным предприятием этого профиля на Сахалине, передали опытному инвестору – "Новой инвестиционно-финансовой... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T10:48+0300

2026-11-06T10:48+0300

2026-11-06T10:48+0300

бизнес

промышленность

сахалин

южно-сахалинск

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 ноя – ПРАЙМ. Управление птицефабрикой "Островная", единственным предприятием этого профиля на Сахалине, передали опытному инвестору – "Новой инвестиционно-финансовой компании", сообщил РИА Новости губернатор Валерий Лимаренко. По словам главы региона, тема работы птицефабрики стояла остро, вопрос поднимался неоднократно, поскольку от стабильной деятельности предприятия зависит продовольственная безопасность Сахалина и Курил. Власти области окажут предприятию всю возможную поддержку. "Сегодня фабрика передана в управление ООО "Новая инвестиционно-финансовая компания" – профессионалам с опытом антикризисного управления. Уже со следующего года предприятие планирует производить минимум 250 тысяч яиц в день (95 миллионов в год). Это полностью закроет потребность области", - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс". Он добавил, что с марта 2027 года предприятие начнет производить до 3 тысяч тонн охлажденного мяса птицы в год. Вся продукция будет выпускаться с брендом "Свежее. Свое. Сахалинское" и будет поставляться напрямую в магазины. Как отметили в правительстве региона, перед новой управленческой командой "Островного", которая получила свои полномочия по результатам конкурсного отбора, поставлена задача обеспечить бесперебойную работу фабрики и закрыть потребность жителей Сахалинской области в свежем яйце и мясе птицы. В первую очередь компания стабилизирует работу птицефабрики. Чтобы полностью исключить риски сложной островной логистики, на предприятии будет сформирован гарантированный полуторамесячный запас кормов. Также инвестор проведет технологическое обновление – запустит линию воздушно-капельного охлаждения и автоматическое упаковочное оборудование, отмечает пресс-служба правительства региона. Кроме того, власти области ведут переговоры с "Новой инвестиционно-финансовой компанией" о реализации проектов в области сельского хозяйства, в том числе обсуждается вопрос о создании мощностей для производства комбикормов и органических удобрений. Кризисная ситуация на "Островном" сложилась после вспышек высокопатогенного гриппа птиц в 2022 и 2024 годах, в результате чего пришлось массово уничтожать поголовье и приостанавливать реализацию продукции. Весной 2024 года птицефабрика начала завозить из других регионов цыплят и в сентябре возобновила производство и продажу яиц. В период восстановления производства яйца регулярно завозили и до сих пор продолжают завозить на Сахалин и Курилы из других регионов страны. В мае этого года в Южно-Сахалинске и в других городах области начали закрываться фирменные магазины "Островного": власти региона объясняли это процессом оптимизации работы предприятия, тогда же исчезла из продажи продукция птицефабрики. В конце мая предприятие сообщило о решении провести санацию с последующим перезапуском производства. В настоящее время фабрика возобновила производство яиц.

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бизнес, промышленность, сахалин, южно-сахалинск