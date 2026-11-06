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Путин и Резаи обсудили перспективы отношений России и Ирана

Путин и Резаи обсудили перспективы отношений России и Ирана - 06.11.2026, ПРАЙМ

Путин и Резаи обсудили перспективы отношений России и Ирана

Президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи накануне обсудили перспективы сотрудничества Москвы и... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T13:18+0300

2026-11-06T13:18+0300

2026-11-06T13:18+0300

россия

мировая экономика

москва

иран

тегеран

владимир путин

масуд пезешкиан

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи накануне обсудили перспективы сотрудничества Москвы и Тегерана в соответствии с Договором о стратегическом партнерстве, сообщили в Кремле. Путин в четверг Путин принял в Кремле находящегося в Москве Резаи. "Обсуждались состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном", - говорится в сообщении на сайте Кремля. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном был подписан главами двух государств Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом в январе 2025 года в Москве. Документ закладывает фундамент для расширения партнерства Москвы и Тегерана во всех сферах, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовый сектор, транспорт, промышленность, науку и технологии. Договор заключен на 20 лет с автоматическим продлением на следующие пятилетние периоды.

москва

иран

тегеран

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россия, мировая экономика, москва, иран, тегеран, владимир путин, масуд пезешкиан