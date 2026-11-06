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Путин и Резаи обсудили перспективы отношений России и Ирана - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Путин и Резаи обсудили перспективы отношений России и Ирана
Путин и Резаи обсудили перспективы отношений России и Ирана - 06.11.2026, ПРАЙМ
Путин и Резаи обсудили перспективы отношений России и Ирана
Президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи накануне обсудили перспективы сотрудничества Москвы и... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T13:18+0300
2026-11-06T13:18+0300
россия
мировая экономика
москва
иран
тегеран
владимир путин
масуд пезешкиан
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи накануне обсудили перспективы сотрудничества Москвы и Тегерана в соответствии с Договором о стратегическом партнерстве, сообщили в Кремле. Путин в четверг Путин принял в Кремле находящегося в Москве Резаи. "Обсуждались состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном", - говорится в сообщении на сайте Кремля. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном был подписан главами двух государств Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом в январе 2025 года в Москве. Документ закладывает фундамент для расширения партнерства Москвы и Тегерана во всех сферах, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовый сектор, транспорт, промышленность, науку и технологии. Договор заключен на 20 лет с автоматическим продлением на следующие пятилетние периоды.
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россия, мировая экономика, москва, иран, тегеран, владимир путин, масуд пезешкиан
РОССИЯ, Мировая экономика, МОСКВА, ИРАН, Тегеран, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
13:18 06.11.2026
 
Путин и Резаи обсудили перспективы отношений России и Ирана

Путин и секретарь нацбезопасности Ирана Резаи обсудили перспективы отношений РФ и Ирана

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид на Кремль с Устьинского моста в Москве
Вид на Кремль с Устьинского моста в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи накануне обсудили перспективы сотрудничества Москвы и Тегерана в соответствии с Договором о стратегическом партнерстве, сообщили в Кремле.
Путин в четверг Путин принял в Кремле находящегося в Москве Резаи.
"Обсуждались состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном", - говорится в сообщении на сайте Кремля.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном был подписан главами двух государств Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом в январе 2025 года в Москве. Документ закладывает фундамент для расширения партнерства Москвы и Тегерана во всех сферах, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовый сектор, транспорт, промышленность, науку и технологии. Договор заключен на 20 лет с автоматическим продлением на следующие пятилетние периоды.
 
РОССИЯМировая экономикаМОСКВАИРАНТегеранВладимир ПутинМасуд Пезешкиан
 
 
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