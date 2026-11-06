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Путин провел встречу с главой Росфинмониторинга Чиханчиным

Путин провел встречу с главой Росфинмониторинга Чиханчиным - 06.11.2026, ПРАЙМ

Путин провел встречу с главой Росфинмониторинга Чиханчиным

Президент России Владимир Путин провел встречу с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, которая приурочена к 25-летию службы. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T00:24+0300

2026-11-06T00:24+0300

2026-11-06T00:24+0300

технологии

россия

владимир путин

юрий чиханчин

росфинмониторинг

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел встречу с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, которая приурочена к 25-летию службы. Путин в четверг прибыл в Государственный Кремлевский дворец, где проходили торжественные мероприятия в честь 25-летия ведомства. Глава государства поздравил сотрудников службы, отметив, что за 25 лет в ведомстве выстроили современную, отлаженную и эффективную систему по противодействию легализации преступных доходов, которая достойно прошла проверку и временем, и самыми сложными вызовами. Путин также вручил сотрудникам Росфинмониторинга государственные награды. Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу был образован 1 ноября 2001 года указом президента России. В 2004 году он был преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ. Ключевой задачей службы является противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, владимир путин, юрий чиханчин, росфинмониторинг