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Путин провел встречу с главой Росфинмониторинга Чиханчиным - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Путин провел встречу с главой Росфинмониторинга Чиханчиным
Путин провел встречу с главой Росфинмониторинга Чиханчиным - 06.11.2026, ПРАЙМ
Путин провел встречу с главой Росфинмониторинга Чиханчиным
Президент России Владимир Путин провел встречу с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, которая приурочена к 25-летию службы. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T00:24+0300
2026-11-06T00:24+0300
технологии
россия
владимир путин
юрий чиханчин
росфинмониторинг
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел встречу с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, которая приурочена к 25-летию службы. Путин в четверг прибыл в Государственный Кремлевский дворец, где проходили торжественные мероприятия в честь 25-летия ведомства. Глава государства поздравил сотрудников службы, отметив, что за 25 лет в ведомстве выстроили современную, отлаженную и эффективную систему по противодействию легализации преступных доходов, которая достойно прошла проверку и временем, и самыми сложными вызовами. Путин также вручил сотрудникам Росфинмониторинга государственные награды. Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу был образован 1 ноября 2001 года указом президента России. В 2004 году он был преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ. Ключевой задачей службы является противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем.
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технологии, россия, владимир путин, юрий чиханчин, росфинмониторинг
Технологии, РОССИЯ, Владимир Путин, Юрий Чиханчин, Росфинмониторинг
00:24 06.11.2026
 

Путин провел встречу с главой Росфинмониторинга Чиханчиным

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел встречу с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, которая приурочена к 25-летию службы.
Путин в четверг прибыл в Государственный Кремлевский дворец, где проходили торжественные мероприятия в честь 25-летия ведомства. Глава государства поздравил сотрудников службы, отметив, что за 25 лет в ведомстве выстроили современную, отлаженную и эффективную систему по противодействию легализации преступных доходов, которая достойно прошла проверку и временем, и самыми сложными вызовами.
Путин также вручил сотрудникам Росфинмониторинга государственные награды.
Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу был образован 1 ноября 2001 года указом президента России. В 2004 году он был преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ. Ключевой задачей службы является противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем.
 
ТехнологииРОССИЯВладимир ПутинЮрий ЧиханчинРосфинмониторинг
 
 
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