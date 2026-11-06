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Путин назвал олимпиады по финансовой безопасности хорошей инициативой
Путин назвал олимпиады по финансовой безопасности хорошей инициативой - 06.11.2026, ПРАЙМ
Путин назвал олимпиады по финансовой безопасности хорошей инициативой
Президент России Владимир Путин назвал олимпиады по финансовой безопасности хорошей инициативой. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T00:51+0300
2026-11-06T00:51+0300
2026-11-06T00:51+0300
финансы
россия
владимир путин
юрий чиханчин
росфинмониторинг
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал олимпиады по финансовой безопасности хорошей инициативой.
Глава государства провел встречу с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, которая приурочена к 25-летию службы.
Чиханчин рассказал Путину о проведении олимпиад по финансовой безопасности. По его словам, Россия провела уже шестую такую олимпиаду. На нее, по словам директора Росфинмониторинга, прибыли участники из 45 стран.
"Из 62 тысяч на отборочном туре приехало 700 финалистов", - уточнил директор Росфинмониторинг.
"Хорошая инициатива", - сказал Путин.
Чиханчин также отметил, что Росфинмониторинг в рамках олимпиады провел порядка 150 различных мероприятий, в том числе на площадке национального центра "Россия". Кроме того, участники состязания приходили в школы и обсуждали с учениками финансовую безопасность.
Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу был образован 1 ноября 2001 года указом президента России. В 2004 году он был преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ. Ключевой задачей службы является противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем.
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финансы, россия, владимир путин, юрий чиханчин, росфинмониторинг
Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин, Юрий Чиханчин, Росфинмониторинг
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал олимпиады по финансовой безопасности хорошей инициативой.
Глава государства провел встречу с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, которая приурочена к 25-летию службы.
Чиханчин рассказал Путину о проведении олимпиад по финансовой безопасности. По его словам, Россия провела уже шестую такую олимпиаду. На нее, по словам директора Росфинмониторинга, прибыли участники из 45 стран.
"Из 62 тысяч на отборочном туре приехало 700 финалистов", - уточнил директор Росфинмониторинг.
"Хорошая инициатива", - сказал Путин.
Чиханчин также отметил, что Росфинмониторинг в рамках олимпиады провел порядка 150 различных мероприятий, в том числе на площадке национального центра "Россия". Кроме того, участники состязания приходили в школы и обсуждали с учениками финансовую безопасность.
Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу был образован 1 ноября 2001 года указом президента России. В 2004 году он был преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ. Ключевой задачей службы является противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем.