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Путин назвал олимпиады по финансовой безопасности хорошей инициативой

Путин назвал олимпиады по финансовой безопасности хорошей инициативой - 06.11.2026, ПРАЙМ

Путин назвал олимпиады по финансовой безопасности хорошей инициативой

Президент России Владимир Путин назвал олимпиады по финансовой безопасности хорошей инициативой. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T00:51+0300

2026-11-06T00:51+0300

2026-11-06T00:51+0300

финансы

россия

владимир путин

юрий чиханчин

росфинмониторинг

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал олимпиады по финансовой безопасности хорошей инициативой. Глава государства провел встречу с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, которая приурочена к 25-летию службы. Чиханчин рассказал Путину о проведении олимпиад по финансовой безопасности. По его словам, Россия провела уже шестую такую олимпиаду. На нее, по словам директора Росфинмониторинга, прибыли участники из 45 стран. "Из 62 тысяч на отборочном туре приехало 700 финалистов", - уточнил директор Росфинмониторинг. "Хорошая инициатива", - сказал Путин. Чиханчин также отметил, что Росфинмониторинг в рамках олимпиады провел порядка 150 различных мероприятий, в том числе на площадке национального центра "Россия". Кроме того, участники состязания приходили в школы и обсуждали с учениками финансовую безопасность. Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу был образован 1 ноября 2001 года указом президента России. В 2004 году он был преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ. Ключевой задачей службы является противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, владимир путин, юрий чиханчин, росфинмониторинг