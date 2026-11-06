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Путин утвердил состав комиссии по применению временных ограничительных мер
Путин утвердил состав комиссии по применению временных ограничительных мер - 06.11.2026, ПРАЙМ
Путин утвердил состав комиссии по применению временных ограничительных мер
Президент России Владимир Путин утвердил состав Межведомственной комиссии по применению временных ограничительных мер, ее возглавил глава Минюста Константин... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T22:11+0300
2026-11-06T22:11+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин утвердил состав Межведомственной комиссии по применению временных ограничительных мер, ее возглавил глава Минюста Константин Чуйченко, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Комиссия была создана указом президента от 7 сентября, согласно которому ее председателем по должности является министр юстиции РФ. "В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 4 августа 2026 года № 284-ФЗ "О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения наказания", постановляю: утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по применению временных ограничительных мер", - говорится в документе. В состав вошли министр юстиции РФ Константин Чуйченко (председатель комиссии), замглавы ФНС Светлана Бондарчук, замгенпрокурора РФ Николай Винниченко (по согласованию), замдиректора Росфинмониторинга Иван Корнев, статс-секретарь - замдиректора ФСБ России Александр Купряжкин и замглавы МВД России Андрей Храпов. Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 6 ноября.
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россия, общество , константин чуйченко, владимир путин, фнс россии, росфинмониторинг, фсб
РОССИЯ, Общество , Константин Чуйченко, Владимир Путин, ФНС России, Росфинмониторинг, ФСБ
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин утвердил состав Межведомственной комиссии по применению временных ограничительных мер, ее возглавил глава Минюста Константин Чуйченко, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Комиссия была создана указом президента от 7 сентября, согласно которому ее председателем по должности является министр юстиции РФ.
"В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 4 августа 2026 года № 284-ФЗ "О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения наказания", постановляю: утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по применению временных ограничительных мер", - говорится в документе.
В состав вошли министр юстиции РФ Константин Чуйченко (председатель комиссии), замглавы ФНС Светлана Бондарчук, замгенпрокурора РФ Николай Винниченко (по согласованию), замдиректора Росфинмониторинга Иван Корнев, статс-секретарь - замдиректора ФСБ России Александр Купряжкин и замглавы МВД России Андрей Храпов.
Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 6 ноября.