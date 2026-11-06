https://1prime.ru/20261106/rakety-874992160.html

Франция закажет новую модификацию морской крылатой ракеты

Франция закажет новую модификацию морской крылатой ракеты - 06.11.2026, ПРАЙМ

Франция закажет новую модификацию морской крылатой ракеты

Франция закажет новую модификацию морской крылатой ракеты MdCN Mk2 с дальностью свыше 1 тысячи километров, говорится в пресс-релизе главного управления по... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T15:43+0300

2026-11-06T15:43+0300

2026-11-06T15:43+0300

вооружения

франция

оружие

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874992160.jpg?1793968982

ПАРИЖ, 6 ноя – ПРАЙМ. Франция закажет новую модификацию морской крылатой ракеты MdCN Mk2 с дальностью свыше 1 тысячи километров, говорится в пресс-релизе главного управления по вооружениям страны (DGA). "Главное управление по вооружениям Франции (DGA) планирует заключить контракт с оборонной компанией MBDA на производство новой модификации морской крылатой ракеты MdCN Mk2", - говорится в пресс-релизе ведомства, распространенном в пятницу. Как следует из релиза, новая версия ракеты получит увеличенную дальность действия - более 1 тысячи километров, повышенную малозаметность и устойчивость к средствам радиоэлектронного подавления спутниковой навигации. Кроме того, при подготовке полетных заданий будут использоваться технологии искусственного интеллекта. MdCN Mk2 предназначена для нанесения ударов по наземным целям, в том числе по стратегически важным объектам инфраструктуры в глубине территории противника. Ракеты смогут запускаться с многоцелевых фрегатов FREMM и атомных ударных подводных лодок типа Suffren. "Поставки новой модификации ракеты начнутся в 2030 году", - сообщили в DGA. Как отмечается в пресс-релизе, она дополнит уже имеющиеся у французских вооруженных сил возможности нанесения ударов с моря и будет использоваться наряду с авиационной крылатой ракетой SCALP-EG.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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франция, оружие