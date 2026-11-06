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Решетников рассказал, куда зимой поедут туристы - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Решетников рассказал, куда зимой поедут туристы
Решетников рассказал, куда зимой поедут туристы - 06.11.2026, ПРАЙМ
Решетников рассказал, куда зимой поедут туристы
Туристы в новогодние праздники отправятся в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород, рассказал министр экономического развития Максим Решетников. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T12:23+0300
2026-11-06T12:23+0300
туризм
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
казань
максим решетников
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874982736.jpg?1793956996
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Туристы в новогодние праздники отправятся в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород, рассказал министр экономического развития Максим Решетников. "Куда зимой поедут туристы. Первое – в крупные города с развитой туристической инфраструктурой. Москва, Петербург, Казань, Нижний Новгород остаются главными точками притяжения", - сказал он на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России. В свою очередь для загородных поездок в пределах своего или соседних регионов россияне выбирают и автотуризм. На национальном турпортале "Путешествуем.РФ" размещен 131 автомаршрут. "Большинство из них – это короткие поездки выходного дня. Видим в них большой потенциал для роста турпотока", - отметил он. При этом второе популярное направление зимой – это северные территории, такие как Сибирь, Урал и Дальний Восток, где появляются новые крупные гостиничные комплексы. Третье направление – это короткие поездки за город внутри своего региона, рассказал министр.
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туризм, бизнес, россия, москва, санкт-петербург, казань, максим решетников
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАЗАНЬ, Максим Решетников
12:23 06.11.2026
 
Решетников рассказал, куда зимой поедут туристы

Решетников: туристы зимой поедут в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Туристы в новогодние праздники отправятся в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород, рассказал министр экономического развития Максим Решетников.
"Куда зимой поедут туристы. Первое – в крупные города с развитой туристической инфраструктурой. Москва, Петербург, Казань, Нижний Новгород остаются главными точками притяжения", - сказал он на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России.
В свою очередь для загородных поездок в пределах своего или соседних регионов россияне выбирают и автотуризм. На национальном турпортале "Путешествуем.РФ" размещен 131 автомаршрут. "Большинство из них – это короткие поездки выходного дня. Видим в них большой потенциал для роста турпотока", - отметил он.
При этом второе популярное направление зимой – это северные территории, такие как Сибирь, Урал и Дальний Восток, где появляются новые крупные гостиничные комплексы. Третье направление – это короткие поездки за город внутри своего региона, рассказал министр.
 
ТуризмБизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКАЗАНЬМаксим Решетников
 
 
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