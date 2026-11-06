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Решетников рассказал, куда зимой поедут туристы

Решетников рассказал, куда зимой поедут туристы - 06.11.2026, ПРАЙМ

Решетников рассказал, куда зимой поедут туристы

Туристы в новогодние праздники отправятся в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород, рассказал министр экономического развития Максим Решетников. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T12:23+0300

2026-11-06T12:23+0300

2026-11-06T12:23+0300

туризм

бизнес

россия

москва

санкт-петербург

казань

максим решетников

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Туристы в новогодние праздники отправятся в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород, рассказал министр экономического развития Максим Решетников. "Куда зимой поедут туристы. Первое – в крупные города с развитой туристической инфраструктурой. Москва, Петербург, Казань, Нижний Новгород остаются главными точками притяжения", - сказал он на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России. В свою очередь для загородных поездок в пределах своего или соседних регионов россияне выбирают и автотуризм. На национальном турпортале "Путешествуем.РФ" размещен 131 автомаршрут. "Большинство из них – это короткие поездки выходного дня. Видим в них большой потенциал для роста турпотока", - отметил он. При этом второе популярное направление зимой – это северные территории, такие как Сибирь, Урал и Дальний Восток, где появляются новые крупные гостиничные комплексы. Третье направление – это короткие поездки за город внутри своего региона, рассказал министр.

москва

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