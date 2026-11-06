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Решетников рассказал о горнолыжных комплексах в 65 регионах России - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Решетников рассказал о горнолыжных комплексах в 65 регионах России
Решетников рассказал о горнолыжных комплексах в 65 регионах России - 06.11.2026, ПРАЙМ
Решетников рассказал о горнолыжных комплексах в 65 регионах России
Более 400 горнолыжных комплексов находятся в 65 регионах России, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T12:26+0300
2026-11-06T12:26+0300
туризм
бизнес
россия
магаданская область
башкирия
кузбасс
максим решетников
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874982823.jpg?1793957178
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Более 400 горнолыжных комплексов находятся в 65 регионах России, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. "Сегодня в стране более 400 больших и малых горнолыжных комплексов в 65 регионах", - сказал он на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России. По его словам, в прошлом зимнем сезоне их посетили более 9 миллионов человек, а рост составил 12% по сравнению с 2024 годом. "В этом ожидаем прироста, как минимум еще на 10%", - отметил министр. Он также поделился, что первыми новый сезон открыли курорты "Снегорка" в Магаданской области и "Абзаково", "Банное" в Башкирии. До конца ноября к ним присоединятся "Шерегеш" на Кузбассе, "Эльбрус" на Кавказе, "Гора Соболиная" в Байкальске, "Приискоовый" в Хакасии и курорты в Мурманской области. Министр рассказал, что к зиме многие курорты расширили зоны катания и достроили инфраструктуру. Так, "Манжерок" увеличил свои трассы на 30 километров, на "Шерегеше" запускается новая канатная дорога до вершины горы Зеленая. При этом в Челябинской "Солнечной долине" в рамках программы льготного кредитования построены 2 трассы и два кресельных подъемника.
магаданская область
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туризм, бизнес, россия, магаданская область, башкирия, кузбасс, максим решетников
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАШКИРИЯ, КУЗБАСС, Максим Решетников
12:26 06.11.2026
 
Решетников рассказал о горнолыжных комплексах в 65 регионах России

Решетников: более 400 горнолыжных комплексов находятся в 65 регионах России

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Более 400 горнолыжных комплексов находятся в 65 регионах России, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
"Сегодня в стране более 400 больших и малых горнолыжных комплексов в 65 регионах", - сказал он на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России.
По его словам, в прошлом зимнем сезоне их посетили более 9 миллионов человек, а рост составил 12% по сравнению с 2024 годом. "В этом ожидаем прироста, как минимум еще на 10%", - отметил министр.
Он также поделился, что первыми новый сезон открыли курорты "Снегорка" в Магаданской области и "Абзаково", "Банное" в Башкирии. До конца ноября к ним присоединятся "Шерегеш" на Кузбассе, "Эльбрус" на Кавказе, "Гора Соболиная" в Байкальске, "Приискоовый" в Хакасии и курорты в Мурманской области.
Министр рассказал, что к зиме многие курорты расширили зоны катания и достроили инфраструктуру. Так, "Манжерок" увеличил свои трассы на 30 километров, на "Шерегеше" запускается новая канатная дорога до вершины горы Зеленая.
При этом в Челябинской "Солнечной долине" в рамках программы льготного кредитования построены 2 трассы и два кресельных подъемника.
 
ТуризмБизнесРОССИЯМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬБАШКИРИЯКУЗБАССМаксим Решетников
 
 
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