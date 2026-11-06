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Решетников рассказал о горнолыжных комплексах в 65 регионах России

Решетников рассказал о горнолыжных комплексах в 65 регионах России - 06.11.2026, ПРАЙМ

Решетников рассказал о горнолыжных комплексах в 65 регионах России

Более 400 горнолыжных комплексов находятся в 65 регионах России, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T12:26+0300

2026-11-06T12:26+0300

2026-11-06T12:26+0300

туризм

бизнес

россия

магаданская область

башкирия

кузбасс

максим решетников

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Более 400 горнолыжных комплексов находятся в 65 регионах России, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. "Сегодня в стране более 400 больших и малых горнолыжных комплексов в 65 регионах", - сказал он на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России. По его словам, в прошлом зимнем сезоне их посетили более 9 миллионов человек, а рост составил 12% по сравнению с 2024 годом. "В этом ожидаем прироста, как минимум еще на 10%", - отметил министр. Он также поделился, что первыми новый сезон открыли курорты "Снегорка" в Магаданской области и "Абзаково", "Банное" в Башкирии. До конца ноября к ним присоединятся "Шерегеш" на Кузбассе, "Эльбрус" на Кавказе, "Гора Соболиная" в Байкальске, "Приискоовый" в Хакасии и курорты в Мурманской области. Министр рассказал, что к зиме многие курорты расширили зоны катания и достроили инфраструктуру. Так, "Манжерок" увеличил свои трассы на 30 километров, на "Шерегеше" запускается новая канатная дорога до вершины горы Зеленая. При этом в Челябинской "Солнечной долине" в рамках программы льготного кредитования построены 2 трассы и два кресельных подъемника.

магаданская область

башкирия

кузбасс

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туризм, бизнес, россия, магаданская область, башкирия, кузбасс, максим решетников