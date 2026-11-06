https://1prime.ru/20261106/restorany-874990463.html

Закрытые рестораны "Бургер Кинг" во Владивостоке могут перезапустить

Закрытые рестораны "Бургер Кинг" во Владивостоке могут перезапустить - 06.11.2026, ПРАЙМ

Закрытые рестораны "Бургер Кинг" во Владивостоке могут перезапустить

Новые рестораны сети "Бургер Кинг" во Владивостоке после закрытия двух точек из-за скандального видео могут быть открыты, вероятно, в начале 2027 года, места их | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T15:10+0300

2026-11-06T15:10+0300

2026-11-06T15:26+0300

бизнес

владивосток

burger king

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ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – ПРАЙМ. Новые рестораны сети "Бургер Кинг" во Владивостоке после закрытия двух точек из-за скандального видео могут быть открыты, вероятно, в начале 2027 года, места их размещения пока обсуждаются, сообщил РИА Новости территориальный управляющий Алексей Шавша. В октябре в соцсетях были опубликованы видео с кухни ресторана "Бургер Кинг" в центре Владивостока. На кадрах один из сотрудников берет со стола лежащее рядом с бургерами средство контрацепции и демонстрирует его, на другом - работник пинает футбольный мяч на кухне. В "Бургер Кинг Россия" сообщили, что работа двух ресторанов франчайзи после этих видео остановлена, дальнейшее сотрудничество прекращено. Генеральный директор "Бургер Кинг" Сергей Козлов позже сказал агентству, что компания сохранит рабочие места в закрытых во Владивостоке ресторанах и запустит новые точки после обучения команды по стандартам сети. "Сейчас основная загвоздка - с помещениями, чтобы ("Бургер Кинг") мог обратно зайти (в старые помещения – ред.), либо новые локации искать. Пока договоренности еще нет. Но процесс идет. Наверное, (откроемся) в начале следующего года, если компания договорится с арендодателем", - сказал Шавша. По его словам, есть вероятность, что компания будет искать другие локации для открытия ресторанов. Из кафе, где произошел инцидент с видео, уже вывезли оборудование. Собеседник добавил, что обучение, которое планирует провести компания для работников, не должно занять много времени, так как сотрудники уже знают основной процесс. Шавша ранее рассказывал РИА Новости, что двое бывших сотрудников, из-за видео которых закрыли филиалы, уволились еще до публикации этих роликов, один из них – несовершеннолетний.

владивосток

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бизнес, владивосток, burger king