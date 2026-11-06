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Российские товары уже узнаваемы в Китае, заявил РЭЦ - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Российские товары уже узнаваемы в Китае, заявил РЭЦ
Российские товары уже узнаваемы в Китае, заявил РЭЦ - 06.11.2026, ПРАЙМ
Российские товары уже узнаваемы в Китае, заявил РЭЦ
Российские товары уже узнаваемы в Китае, поэтому теперь Российский экспортный центр работает над тем, чтобы продукцию из РФ можно было регулярно покупать в... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T07:10+0300
2026-11-06T07:10+0300
россия
бизнес
китай
шанхай
рэц
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ШАНХАЙ, 6 ноя - ПРАЙМ, Анна Раткогло. Российские товары уже узнаваемы в Китае, поэтому теперь Российский экспортный центр работает над тем, чтобы продукцию из РФ можно было регулярно покупать в китайских магазинах, заявил РИА Новости генеральный представитель РЭЦ в Китае Евгений Бажов. "Российские продукты уже хорошо знакомы китайскому потребителю, поэтому наша задача - показать, что Россия может предложить гораздо больше, чем шоколад, конфеты, мороженое и другие традиционные товары", - заявил Бажов на полях международного импортного ЭКСПО в Шанхае. Поэтому, указал он, "в этом году мы также делаем акцент на косметике, продукции для здоровья, на технологических решениях, товарах креативных индустрий". "Но я бы обратил внимание немножко на другое, потому что меняется не только ассортимент, меняется сама модель продвижения, если раньше основной задачей было познакомить китайского потребителя с нашей продукцией, и для этого выставки - лучшее решение, но сейчас мы работаем над тем, чтобы этот продукт можно было регулярно покупать в китайских магазинах, и именно поэтому для нас важно участие в этой выставке крупных закупщиков, которых мы приглашаем, и торговых сетей", - указал он. Девятое Международное импортное ЭКСПО проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября, на общей площади в 440 тысяч квадратных метров свою продукцию представляют 4,14 тысячи компаний из 162 стран и регионов мира. РЭЦ на выставке представил экспозиция "Сделано в России", где на площади в 1425 квадратных метров свои товары и услуги представляют 63 российские компании. Большая часть участников – 40 предприятий – относится к малому и среднему бизнесу. При этом 34 компании являются обладателями сертификата "Сделано в России". Российская экспозиция распределена по нескольким отраслевым павильонам. Наибольшее число участников (40 компаний) представлено в секции продуктов питания и АПК. В павильонах потребительских товаров разместились производители косметики и бытовой химии, а также сувенирной продукции. Кроме того, свои решения презентуют компании из сфер медицины и здравоохранения, технологий и IT, а также представители сферы услуг.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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россия, бизнес, китай, шанхай, рэц
РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, Шанхай, РЭЦ
07:10 06.11.2026
 
Российские товары уже узнаваемы в Китае, заявил РЭЦ

РЭЦ работает над тем, чтобы продукцию из России можно было регулярно покупать в Китае

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ШАНХАЙ, 6 ноя - ПРАЙМ, Анна Раткогло. Российские товары уже узнаваемы в Китае, поэтому теперь Российский экспортный центр работает над тем, чтобы продукцию из РФ можно было регулярно покупать в китайских магазинах, заявил РИА Новости генеральный представитель РЭЦ в Китае Евгений Бажов.
"Российские продукты уже хорошо знакомы китайскому потребителю, поэтому наша задача - показать, что Россия может предложить гораздо больше, чем шоколад, конфеты, мороженое и другие традиционные товары", - заявил Бажов на полях международного импортного ЭКСПО в Шанхае.
Поэтому, указал он, "в этом году мы также делаем акцент на косметике, продукции для здоровья, на технологических решениях, товарах креативных индустрий".
"Но я бы обратил внимание немножко на другое, потому что меняется не только ассортимент, меняется сама модель продвижения, если раньше основной задачей было познакомить китайского потребителя с нашей продукцией, и для этого выставки - лучшее решение, но сейчас мы работаем над тем, чтобы этот продукт можно было регулярно покупать в китайских магазинах, и именно поэтому для нас важно участие в этой выставке крупных закупщиков, которых мы приглашаем, и торговых сетей", - указал он.
Девятое Международное импортное ЭКСПО проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября, на общей площади в 440 тысяч квадратных метров свою продукцию представляют 4,14 тысячи компаний из 162 стран и регионов мира.
РЭЦ на выставке представил экспозиция "Сделано в России", где на площади в 1425 квадратных метров свои товары и услуги представляют 63 российские компании. Большая часть участников – 40 предприятий – относится к малому и среднему бизнесу. При этом 34 компании являются обладателями сертификата "Сделано в России".
Российская экспозиция распределена по нескольким отраслевым павильонам. Наибольшее число участников (40 компаний) представлено в секции продуктов питания и АПК. В павильонах потребительских товаров разместились производители косметики и бытовой химии, а также сувенирной продукции. Кроме того, свои решения презентуют компании из сфер медицины и здравоохранения, технологий и IT, а также представители сферы услуг.
 
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