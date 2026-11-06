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Международные резервы России за неделю снизились на 8 миллиардов долларов
Международные резервы России за неделю снизились на 8 миллиардов долларов - 06.11.2026, ПРАЙМ
Международные резервы России за неделю снизились на 8 миллиардов долларов
Международные резервы России с 23 по 30 октября снизились на 8 миллиардов долларов и составили 721,6 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T16:16+0300
2026-11-06T16:16+0300
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финансы
россия
банк россии
мвф
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Международные резервы России с 23 по 30 октября снизились на 8 миллиардов долларов и составили 721,6 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 30 октября 2026 года составили 721,6 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 8,0 миллиардов долларов США, или на 1,1%, в основном из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении. Международные резервы РФ по состоянию на конец дня 23 октября составляли 729,6 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
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финансы, россия, банк россии, мвф
Финансы, РОССИЯ, Банк России, МВФ
Международные резервы России за неделю снизились на 8 миллиардов долларов
Международные резервы России с 23 по 30 октября снизились на 8 миллиардов долларов
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Международные резервы России с 23 по 30 октября снизились на 8 миллиардов долларов и составили 721,6 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 30 октября 2026 года составили 721,6 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 8,0 миллиардов долларов США, или на 1,1%, в основном из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении.
Международные резервы РФ по состоянию на конец дня 23 октября составляли 729,6 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).