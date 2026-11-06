https://1prime.ru/20261106/rosfinmonitoring-874967080.html

Росфинмониторинг заявил о персонализации работы мошенников

Росфинмониторинг заявил о персонализации работы мошенников - 06.11.2026, ПРАЙМ

Росфинмониторинг заявил о персонализации работы мошенников

Мошеннические схемы становятся все более персонализированными – злоумышленники переключаются с массовых звонков жертвам на отдельных граждан, пытаясь вызнать их | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T00:57+0300

2026-11-06T00:57+0300

2026-11-06T00:57+0300

россия

финансы

общество

юрий чиханчин

владимир путин

росфинмониторинг

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МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Мошеннические схемы становятся все более персонализированными – злоумышленники переключаются с массовых звонков жертвам на отдельных граждан, пытаясь вызнать их историю, сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Президент России Владимир Путин провел встречу с Чиханчиным, которая приурочена к 25-летию службы. "Серьезнейший вопрос сегодня – это мошенничество в отношении граждан. Есть тенденция – персонализация работы мошенников", - сказал Чиханчин в ходе встречи. Глава Росфинмониторинга пояснил, что если раньше злоумышленники обзванивали россиян методом обхвата, то сегодня они отрабатывают конкретное лицо, выведывая его кредитную и даже "житейскую" историю. "Мы совместно с правоохранительными органами также работаем по плану. Это дает возможность как-то снизить мошеннические схемы, примерно на 30%", - добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, общество , юрий чиханчин, владимир путин, росфинмониторинг