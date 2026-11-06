https://1prime.ru/20261106/rosfinmonitoring-874967080.html
Росфинмониторинг заявил о персонализации работы мошенников
Росфинмониторинг заявил о персонализации работы мошенников - 06.11.2026, ПРАЙМ
Росфинмониторинг заявил о персонализации работы мошенников
Мошеннические схемы становятся все более персонализированными – злоумышленники переключаются с массовых звонков жертвам на отдельных граждан, пытаясь вызнать их | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T00:57+0300
2026-11-06T00:57+0300
2026-11-06T00:57+0300
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юрий чиханчин
владимир путин
росфинмониторинг
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МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Мошеннические схемы становятся все более персонализированными – злоумышленники переключаются с массовых звонков жертвам на отдельных граждан, пытаясь вызнать их историю, сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Президент России Владимир Путин провел встречу с Чиханчиным, которая приурочена к 25-летию службы.
"Серьезнейший вопрос сегодня – это мошенничество в отношении граждан. Есть тенденция – персонализация работы мошенников", - сказал Чиханчин в ходе встречи.
Глава Росфинмониторинга пояснил, что если раньше злоумышленники обзванивали россиян методом обхвата, то сегодня они отрабатывают конкретное лицо, выведывая его кредитную и даже "житейскую" историю.
"Мы совместно с правоохранительными органами также работаем по плану. Это дает возможность как-то снизить мошеннические схемы, примерно на 30%", - добавил он.
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россия, финансы, общество , юрий чиханчин, владимир путин, росфинмониторинг
РОССИЯ, Финансы, Общество , Юрий Чиханчин, Владимир Путин, Росфинмониторинг
Росфинмониторинг заявил о персонализации работы мошенников
Чиханчин: мошенники переключаются с массовых звонков на отдельных россиян
МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Мошеннические схемы становятся все более персонализированными – злоумышленники переключаются с массовых звонков жертвам на отдельных граждан, пытаясь вызнать их историю, сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Президент России Владимир Путин провел встречу с Чиханчиным, которая приурочена к 25-летию службы.
"Серьезнейший вопрос сегодня – это мошенничество в отношении граждан. Есть тенденция – персонализация работы мошенников", - сказал Чиханчин в ходе встречи.
Глава Росфинмониторинга пояснил, что если раньше злоумышленники обзванивали россиян методом обхвата, то сегодня они отрабатывают конкретное лицо, выведывая его кредитную и даже "житейскую" историю.
"Мы совместно с правоохранительными органами также работаем по плану. Это дает возможность как-то снизить мошеннические схемы, примерно на 30%", - добавил он.