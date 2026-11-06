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Росфинмониторинг фиксирует универсализацию теневых площадок
Росфинмониторинг фиксирует универсализацию теневых площадок - 06.11.2026, ПРАЙМ
Росфинмониторинг фиксирует универсализацию теневых площадок
Росфинмониторинг фиксирует универсализацию теневых площадок, они приобретают сетевой характер, где могут участвовать несколько площадок, сообщил глава ведомства | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T01:24+0300
2026-11-06T01:24+0300
2026-11-06T01:24+0300
россия
юрий чиханчин
владимир путин
росфинмониторинг
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Росфинмониторинг фиксирует универсализацию теневых площадок, они приобретают сетевой характер, где могут участвовать несколько площадок, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Что касается теневого сектора, то он, к сожалению, продолжает иметь место на территории России. Здесь несколько моментов, первое - это универсализация теневых площадок", - сказал Чиханчин.
Если раньше они специализировались только на выводе денег или только на обналичивании, то теперь они приобретают сетевой характер, пояснил глава Росфинмониторинга.
"То есть может участвовать до десятка и больше различных финансовых организаций, больших и мелких. Причем очень трудно выявляема аффилированность их", - сказал Чиханчин.
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россия, юрий чиханчин, владимир путин, росфинмониторинг
РОССИЯ, Юрий Чиханчин, Владимир Путин, Росфинмониторинг
Росфинмониторинг фиксирует универсализацию теневых площадок
Чиханчин: Росфинмониторинг фиксирует универсализацию теневых площадок
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Росфинмониторинг фиксирует универсализацию теневых площадок, они приобретают сетевой характер, где могут участвовать несколько площадок, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Что касается теневого сектора, то он, к сожалению, продолжает иметь место на территории России. Здесь несколько моментов, первое - это универсализация теневых площадок", - сказал Чиханчин.
Если раньше они специализировались только на выводе денег или только на обналичивании, то теперь они приобретают сетевой характер, пояснил глава Росфинмониторинга.
"То есть может участвовать до десятка и больше различных финансовых организаций, больших и мелких. Причем очень трудно выявляема аффилированность их", - сказал Чиханчин.