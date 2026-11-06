https://1prime.ru/20261106/rosfinmonitoring-874967280.html

Росфинмониторинг фиксирует универсализацию теневых площадок

Росфинмониторинг фиксирует универсализацию теневых площадок - 06.11.2026, ПРАЙМ

Росфинмониторинг фиксирует универсализацию теневых площадок

Росфинмониторинг фиксирует универсализацию теневых площадок, они приобретают сетевой характер, где могут участвовать несколько площадок, сообщил глава ведомства | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T01:24+0300

2026-11-06T01:24+0300

2026-11-06T01:24+0300

россия

юрий чиханчин

владимир путин

росфинмониторинг

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Росфинмониторинг фиксирует универсализацию теневых площадок, они приобретают сетевой характер, где могут участвовать несколько площадок, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Что касается теневого сектора, то он, к сожалению, продолжает иметь место на территории России. Здесь несколько моментов, первое - это универсализация теневых площадок", - сказал Чиханчин. Если раньше они специализировались только на выводе денег или только на обналичивании, то теперь они приобретают сетевой характер, пояснил глава Росфинмониторинга. "То есть может участвовать до десятка и больше различных финансовых организаций, больших и мелких. Причем очень трудно выявляема аффилированность их", - сказал Чиханчин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, юрий чиханчин, владимир путин, росфинмониторинг