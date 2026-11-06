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В Росфинмониторинге рассказали о расчетах за наркотики через криптовалюты - 06.11.2026, ПРАЙМ
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В Росфинмониторинге рассказали о расчетах за наркотики через криптовалюты
В Росфинмониторинге рассказали о расчетах за наркотики через криптовалюты - 06.11.2026, ПРАЙМ
В Росфинмониторинге рассказали о расчетах за наркотики через криптовалюты
Примерно 75% всех расчетов за наркотики в России проводится через криптовалюты, банки такие сделки научились выявлять и остановили подобные расчеты почти у 40... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T01:30+0300
2026-11-06T01:30+0300
финансы
россия
юрий чиханчин
владимир путин
росфинмониторинг
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МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Примерно 75% всех расчетов за наркотики в России проводится через криптовалюты, банки такие сделки научились выявлять и остановили подобные расчеты почти у 40 тысяч человек, сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Президент России Владимир Путин провел встречу с Чиханчиным, которая приурочена к 25-летию службы. "Немного хотел сказать про противодействие незаконному обороту наркотиков. Здесь отработаны механизмы построения моделей наркодилеров. … Мы видим, что основные сделки – примерно 75% этих сделок - идет через криптовалюты", - сказал Чиханчин в ходе встречи. При этом разработано техническое решение, которое дает возможность эти схемы выявлять. "Этим же продуктом начинают пользоваться сегодня коммерческие банки. И совместные действия привели к тому, что только наркорасчетов банки не допустили … Почти 40 тысяч человек не смогли рассчитаться", - подчеркнул глава Росфинмониторинга.
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финансы, россия, юрий чиханчин, владимир путин, росфинмониторинг
Финансы, РОССИЯ, Юрий Чиханчин, Владимир Путин, Росфинмониторинг
01:30 06.11.2026
 
В Росфинмониторинге рассказали о расчетах за наркотики через криптовалюты

Чиханчин: 75% всех расчетов за наркотики в России проходит через криптовалюты

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МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Примерно 75% всех расчетов за наркотики в России проводится через криптовалюты, банки такие сделки научились выявлять и остановили подобные расчеты почти у 40 тысяч человек, сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Президент России Владимир Путин провел встречу с Чиханчиным, которая приурочена к 25-летию службы.
"Немного хотел сказать про противодействие незаконному обороту наркотиков. Здесь отработаны механизмы построения моделей наркодилеров. … Мы видим, что основные сделки – примерно 75% этих сделок - идет через криптовалюты", - сказал Чиханчин в ходе встречи.
При этом разработано техническое решение, которое дает возможность эти схемы выявлять. "Этим же продуктом начинают пользоваться сегодня коммерческие банки. И совместные действия привели к тому, что только наркорасчетов банки не допустили … Почти 40 тысяч человек не смогли рассчитаться", - подчеркнул глава Росфинмониторинга.
 
ФинансыРОССИЯЮрий ЧиханчинВладимир ПутинРосфинмониторинг
 
 
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