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В Росфинмониторинге рассказали о расчетах за наркотики через криптовалюты

В Росфинмониторинге рассказали о расчетах за наркотики через криптовалюты - 06.11.2026, ПРАЙМ

В Росфинмониторинге рассказали о расчетах за наркотики через криптовалюты

Примерно 75% всех расчетов за наркотики в России проводится через криптовалюты, банки такие сделки научились выявлять и остановили подобные расчеты почти у 40... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T01:30+0300

2026-11-06T01:30+0300

2026-11-06T01:30+0300

финансы

россия

юрий чиханчин

владимир путин

росфинмониторинг

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874967356.jpg?1793917819

МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Примерно 75% всех расчетов за наркотики в России проводится через криптовалюты, банки такие сделки научились выявлять и остановили подобные расчеты почти у 40 тысяч человек, сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Президент России Владимир Путин провел встречу с Чиханчиным, которая приурочена к 25-летию службы. "Немного хотел сказать про противодействие незаконному обороту наркотиков. Здесь отработаны механизмы построения моделей наркодилеров. … Мы видим, что основные сделки – примерно 75% этих сделок - идет через криптовалюты", - сказал Чиханчин в ходе встречи. При этом разработано техническое решение, которое дает возможность эти схемы выявлять. "Этим же продуктом начинают пользоваться сегодня коммерческие банки. И совместные действия привели к тому, что только наркорасчетов банки не допустили … Почти 40 тысяч человек не смогли рассчитаться", - подчеркнул глава Росфинмониторинга.

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финансы, россия, юрий чиханчин, владимир путин, росфинмониторинг