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Росфинмониторинг заморозил более миллиарда рублей на счетах террористов

Росфинмониторинг заморозил более миллиарда рублей на счетах террористов - 06.11.2026, ПРАЙМ

Росфинмониторинг заморозил более миллиарда рублей на счетах террористов

Росфинмониторинг на текущий момент заморозил свыше 1 миллиарда рублей на счетах лиц, причастных к терроризму, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T01:39+0300

2026-11-06T01:39+0300

2026-11-06T01:39+0300

финансы

россия

юрий чиханчин

владимир путин

росфинмониторинг

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МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Росфинмониторинг на текущий момент заморозил свыше 1 миллиарда рублей на счетах лиц, причастных к терроризму, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин. Президент России Владимир Путин провел встречу с Чиханчиным, которая приурочена к 25-летию службы. "Мы научились очень быстро замораживать активы террористов - в течение 24 часов они заморожены. На сегодняшний день заморожено чуть больше 1 миллиарда рублей лиц, имеющих отношение к терроризму", - сказал глава Росфинмониторинга в ходе встречи. Он подчеркнул, что в настоящее время в этом направлении ведется активная работа с коллегами из других стран – финразведки обмениваются списками лиц и в случае выявления активов людей из этих списков замораживают их.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, юрий чиханчин, владимир путин, росфинмониторинг