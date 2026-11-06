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Росфинмониторинг заморозил более миллиарда рублей на счетах террористов - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Росфинмониторинг заморозил более миллиарда рублей на счетах террористов
Росфинмониторинг заморозил более миллиарда рублей на счетах террористов - 06.11.2026, ПРАЙМ
Росфинмониторинг заморозил более миллиарда рублей на счетах террористов
Росфинмониторинг на текущий момент заморозил свыше 1 миллиарда рублей на счетах лиц, причастных к терроризму, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T01:39+0300
2026-11-06T01:39+0300
финансы
россия
юрий чиханчин
владимир путин
росфинмониторинг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874967435.jpg?1793918362
МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Росфинмониторинг на текущий момент заморозил свыше 1 миллиарда рублей на счетах лиц, причастных к терроризму, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин. Президент России Владимир Путин провел встречу с Чиханчиным, которая приурочена к 25-летию службы. "Мы научились очень быстро замораживать активы террористов - в течение 24 часов они заморожены. На сегодняшний день заморожено чуть больше 1 миллиарда рублей лиц, имеющих отношение к терроризму", - сказал глава Росфинмониторинга в ходе встречи. Он подчеркнул, что в настоящее время в этом направлении ведется активная работа с коллегами из других стран – финразведки обмениваются списками лиц и в случае выявления активов людей из этих списков замораживают их.
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финансы, россия, юрий чиханчин, владимир путин, росфинмониторинг
Финансы, РОССИЯ, Юрий Чиханчин, Владимир Путин, Росфинмониторинг
01:39 06.11.2026
 
Росфинмониторинг заморозил более миллиарда рублей на счетах террористов

Росфинмониторинг заморозил свыше 1 млрд рублей на счетах лиц, причастных к терроризму

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МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Росфинмониторинг на текущий момент заморозил свыше 1 миллиарда рублей на счетах лиц, причастных к терроризму, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин.
Президент России Владимир Путин провел встречу с Чиханчиным, которая приурочена к 25-летию службы.
"Мы научились очень быстро замораживать активы террористов - в течение 24 часов они заморожены. На сегодняшний день заморожено чуть больше 1 миллиарда рублей лиц, имеющих отношение к терроризму", - сказал глава Росфинмониторинга в ходе встречи.
Он подчеркнул, что в настоящее время в этом направлении ведется активная работа с коллегами из других стран – финразведки обмениваются списками лиц и в случае выявления активов людей из этих списков замораживают их.
 
ФинансыРОССИЯЮрий ЧиханчинВладимир ПутинРосфинмониторинг
 
 
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