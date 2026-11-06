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Росфинмониторинг ликвидировал несколько теневых площадок в 2026 году - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Росфинмониторинг ликвидировал несколько теневых площадок в 2026 году
Росфинмониторинг ликвидировал несколько теневых площадок в 2026 году - 06.11.2026, ПРАЙМ
Росфинмониторинг ликвидировал несколько теневых площадок в 2026 году
Росфинмониторинг в 2026 году ликвидировал несколько теневых площадок с объемом около 9 миллиардов рублей, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T01:42+0300
2026-11-06T01:42+0300
россия
юрий чиханчин
владимир путин
росфинмониторинг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874967511.jpg?1793918544
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Росфинмониторинг в 2026 году ликвидировал несколько теневых площадок с объемом около 9 миллиардов рублей, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Ликвидировано несколько теневых площадок с объемом в этом году около 9 миллиардов рублей", - рассказал Чиханчин. Кроме того, в рамках работы над сокращением сектора теневой экономики Росфинмониторинг совместно с коллегами не допустил проведение операций на сумму около 360 миллиардов рублей, сообщил Чиханчин. "Дало нам возможность не допустить проведение операций почти, в первую очередь, это, конечно, коммерческие банки, на 360 миллиардов рублей", - сказал он.
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россия, юрий чиханчин, владимир путин, росфинмониторинг
РОССИЯ, Юрий Чиханчин, Владимир Путин, Росфинмониторинг
01:42 06.11.2026
 
Росфинмониторинг ликвидировал несколько теневых площадок в 2026 году

Чиханчин: Росфинмониторинг в 2026 году ликвидировал несколько теневых площадок

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Росфинмониторинг в 2026 году ликвидировал несколько теневых площадок с объемом около 9 миллиардов рублей, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Ликвидировано несколько теневых площадок с объемом в этом году около 9 миллиардов рублей", - рассказал Чиханчин.
Кроме того, в рамках работы над сокращением сектора теневой экономики Росфинмониторинг совместно с коллегами не допустил проведение операций на сумму около 360 миллиардов рублей, сообщил Чиханчин.
"Дало нам возможность не допустить проведение операций почти, в первую очередь, это, конечно, коммерческие банки, на 360 миллиардов рублей", - сказал он.
 
РОССИЯЮрий ЧиханчинВладимир ПутинРосфинмониторинг
 
 
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