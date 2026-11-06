https://1prime.ru/20261106/rosfinmonitoring-874967511.html
Росфинмониторинг ликвидировал несколько теневых площадок в 2026 году
Росфинмониторинг ликвидировал несколько теневых площадок в 2026 году - 06.11.2026, ПРАЙМ
Росфинмониторинг ликвидировал несколько теневых площадок в 2026 году
Росфинмониторинг в 2026 году ликвидировал несколько теневых площадок с объемом около 9 миллиардов рублей, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T01:42+0300
2026-11-06T01:42+0300
2026-11-06T01:42+0300
россия
юрий чиханчин
владимир путин
росфинмониторинг
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Росфинмониторинг в 2026 году ликвидировал несколько теневых площадок с объемом около 9 миллиардов рублей, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Ликвидировано несколько теневых площадок с объемом в этом году около 9 миллиардов рублей", - рассказал Чиханчин.
Кроме того, в рамках работы над сокращением сектора теневой экономики Росфинмониторинг совместно с коллегами не допустил проведение операций на сумму около 360 миллиардов рублей, сообщил Чиханчин.
"Дало нам возможность не допустить проведение операций почти, в первую очередь, это, конечно, коммерческие банки, на 360 миллиардов рублей", - сказал он.
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россия, юрий чиханчин, владимир путин, росфинмониторинг
РОССИЯ, Юрий Чиханчин, Владимир Путин, Росфинмониторинг
Росфинмониторинг ликвидировал несколько теневых площадок в 2026 году
Чиханчин: Росфинмониторинг в 2026 году ликвидировал несколько теневых площадок
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Росфинмониторинг в 2026 году ликвидировал несколько теневых площадок с объемом около 9 миллиардов рублей, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Ликвидировано несколько теневых площадок с объемом в этом году около 9 миллиардов рублей", - рассказал Чиханчин.
Кроме того, в рамках работы над сокращением сектора теневой экономики Росфинмониторинг совместно с коллегами не допустил проведение операций на сумму около 360 миллиардов рублей, сообщил Чиханчин.
"Дало нам возможность не допустить проведение операций почти, в первую очередь, это, конечно, коммерческие банки, на 360 миллиардов рублей", - сказал он.