https://1prime.ru/20261106/rosfinmonitoring-874967656.html

В Росфинмониторинге рассказали о борьбе с коррупцией

В Росфинмониторинге рассказали о борьбе с коррупцией - 06.11.2026, ПРАЙМ

В Росфинмониторинге рассказали о борьбе с коррупцией

Росфинмониторинг в рамках противодействия коррупции помог возбудить порядка 480 уголовных дел, по ним подлежит обращению в доход государства активов примерно на | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T02:03+0300

2026-11-06T02:03+0300

2026-11-06T02:03+0300

технологии

россия

юрий чиханчин

владимир путин

росфинмониторинг

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874967656.jpg?1793919808

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Росфинмониторинг в рамках противодействия коррупции помог возбудить порядка 480 уголовных дел, по ним подлежит обращению в доход государства активов примерно на 220 миллиардов рублей, заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. "Идет работа по противодействию коррупции. С нашим участием возбуждено порядка 480 дел уголовных, подлежит обращению в доход государства порядка 220 миллиардов рублей. Уже обращено порядка 180 миллиардов, это большие деньги", - сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. При этом, по его словам, в борьбе с коррупцией упор делается на профилактику. "Здесь совместно с администрацией, госорганами мы проверяем чиновников, которые либо допускаются к управлению бюджетом, либо приходят в структуру власти. Больше 100 тысяч запросов в год к нам приходит, примерно 6 тысяч мы выявляем, и которые учтутся в дальнейшем при назначении этих людей, либо отводятся, либо выстраиваются какие-то меры иного характера", - пояснил Чиханчин.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, юрий чиханчин, владимир путин, росфинмониторинг