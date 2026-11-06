https://1prime.ru/20261106/rosfinmonitoring-874967656.html
В Росфинмониторинге рассказали о борьбе с коррупцией
В Росфинмониторинге рассказали о борьбе с коррупцией - 06.11.2026, ПРАЙМ
В Росфинмониторинге рассказали о борьбе с коррупцией
Росфинмониторинг в рамках противодействия коррупции помог возбудить порядка 480 уголовных дел, по ним подлежит обращению в доход государства активов примерно на | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T02:03+0300
2026-11-06T02:03+0300
2026-11-06T02:03+0300
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юрий чиханчин
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росфинмониторинг
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Росфинмониторинг в рамках противодействия коррупции помог возбудить порядка 480 уголовных дел, по ним подлежит обращению в доход государства активов примерно на 220 миллиардов рублей, заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
"Идет работа по противодействию коррупции. С нашим участием возбуждено порядка 480 дел уголовных, подлежит обращению в доход государства порядка 220 миллиардов рублей. Уже обращено порядка 180 миллиардов, это большие деньги", - сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
При этом, по его словам, в борьбе с коррупцией упор делается на профилактику.
"Здесь совместно с администрацией, госорганами мы проверяем чиновников, которые либо допускаются к управлению бюджетом, либо приходят в структуру власти. Больше 100 тысяч запросов в год к нам приходит, примерно 6 тысяч мы выявляем, и которые учтутся в дальнейшем при назначении этих людей, либо отводятся, либо выстраиваются какие-то меры иного характера", - пояснил Чиханчин.
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технологии, россия, юрий чиханчин, владимир путин, росфинмониторинг
Технологии, РОССИЯ, Юрий Чиханчин, Владимир Путин, Росфинмониторинг
В Росфинмониторинге рассказали о борьбе с коррупцией
Чиханчин: Росфинмониторинг помог возбудить 480 уголовных дел по коррупции
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Росфинмониторинг в рамках противодействия коррупции помог возбудить порядка 480 уголовных дел, по ним подлежит обращению в доход государства активов примерно на 220 миллиардов рублей, заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
"Идет работа по противодействию коррупции. С нашим участием возбуждено порядка 480 дел уголовных, подлежит обращению в доход государства порядка 220 миллиардов рублей. Уже обращено порядка 180 миллиардов, это большие деньги", - сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
При этом, по его словам, в борьбе с коррупцией упор делается на профилактику.
"Здесь совместно с администрацией, госорганами мы проверяем чиновников, которые либо допускаются к управлению бюджетом, либо приходят в структуру власти. Больше 100 тысяч запросов в год к нам приходит, примерно 6 тысяч мы выявляем, и которые учтутся в дальнейшем при назначении этих людей, либо отводятся, либо выстраиваются какие-то меры иного характера", - пояснил Чиханчин.