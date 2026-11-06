https://1prime.ru/20261106/rosfinmonitoring-874971823.html
Росфинмониторинг приостановил нецелевые расходы на 390 млрд рублей
Росфинмониторинг приостановил нецелевые расходы на 390 млрд рублей - 06.11.2026, ПРАЙМ
Росфинмониторинг приостановил нецелевые расходы на 390 млрд рублей
Росфинмониторинг в рамках механизма мониторинга за расходами бюджетных средств в 2026 году приостановил направление на нецелевые расходы около 390 миллиардов... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T08:56+0300
2026-11-06T08:56+0300
2026-11-06T08:56+0300
финансы
россия
юрий чиханчин
владимир путин
росфинмониторинг
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Росфинмониторинг в рамках механизма мониторинга за расходами бюджетных средств в 2026 году приостановил направление на нецелевые расходы около 390 миллиардов рублей, критерии для выявления были выработаны с Казначейством и правоохранительными органами, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин. "В частности, вы дали поручение выставить механизм мониторинга за расходами бюджетных средств. Это было новое направление, и сначала был запущен механизм банковского сопровождения и дальнейшего казначейского сопровождения. Банковское и казначейское сегодня работают в этом направлении довольно хорошо", - рассказал Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "В этом году по тем критериям, признакам, которые отработали с Казначейством, с правоохранительными органами, приостановлено, не пущено на нецелевые расходы порядка 390 миллиардов рублей. Это очень серьезные, большие деньги", - сказал Чиханчин.
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финансы, россия, юрий чиханчин, владимир путин, росфинмониторинг
Финансы, РОССИЯ, Юрий Чиханчин, Владимир Путин, Росфинмониторинг
Росфинмониторинг приостановил нецелевые расходы на 390 млрд рублей
Росфинмониторинг приостановил направление на нецелевые расходы около 390 миллиардов рублей
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Росфинмониторинг в рамках механизма мониторинга за расходами бюджетных средств в 2026 году приостановил направление на нецелевые расходы около 390 миллиардов рублей, критерии для выявления были выработаны с Казначейством и правоохранительными органами, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин.
"В частности, вы дали поручение выставить механизм мониторинга за расходами бюджетных средств. Это было новое направление, и сначала был запущен механизм банковского сопровождения и дальнейшего казначейского сопровождения. Банковское и казначейское сегодня работают в этом направлении довольно хорошо", - рассказал Чиханчин
на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
.
"В этом году по тем критериям, признакам, которые отработали с Казначейством, с правоохранительными органами, приостановлено, не пущено на нецелевые расходы порядка 390 миллиардов рублей. Это очень серьезные, большие деньги", - сказал Чиханчин.