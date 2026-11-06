https://1prime.ru/20261106/rosfinmonitoring-874971823.html

Росфинмониторинг приостановил нецелевые расходы на 390 млрд рублей

Росфинмониторинг приостановил нецелевые расходы на 390 млрд рублей - 06.11.2026, ПРАЙМ

Росфинмониторинг приостановил нецелевые расходы на 390 млрд рублей

Росфинмониторинг в рамках механизма мониторинга за расходами бюджетных средств в 2026 году приостановил направление на нецелевые расходы около 390 миллиардов... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T08:56+0300

2026-11-06T08:56+0300

2026-11-06T08:56+0300

финансы

россия

юрий чиханчин

владимир путин

росфинмониторинг

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Росфинмониторинг в рамках механизма мониторинга за расходами бюджетных средств в 2026 году приостановил направление на нецелевые расходы около 390 миллиардов рублей, критерии для выявления были выработаны с Казначейством и правоохранительными органами, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин. "В частности, вы дали поручение выставить механизм мониторинга за расходами бюджетных средств. Это было новое направление, и сначала был запущен механизм банковского сопровождения и дальнейшего казначейского сопровождения. Банковское и казначейское сегодня работают в этом направлении довольно хорошо", - рассказал Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "В этом году по тем критериям, признакам, которые отработали с Казначейством, с правоохранительными органами, приостановлено, не пущено на нецелевые расходы порядка 390 миллиардов рублей. Это очень серьезные, большие деньги", - сказал Чиханчин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, юрий чиханчин, владимир путин, росфинмониторинг