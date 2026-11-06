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Росфинмониторинг приостановил нецелевые расходы на 390 млрд рублей - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Росфинмониторинг приостановил нецелевые расходы на 390 млрд рублей
Росфинмониторинг приостановил нецелевые расходы на 390 млрд рублей - 06.11.2026, ПРАЙМ
Росфинмониторинг приостановил нецелевые расходы на 390 млрд рублей
Росфинмониторинг в рамках механизма мониторинга за расходами бюджетных средств в 2026 году приостановил направление на нецелевые расходы около 390 миллиардов... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T08:56+0300
2026-11-06T08:56+0300
финансы
россия
юрий чиханчин
владимир путин
росфинмониторинг
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Росфинмониторинг в рамках механизма мониторинга за расходами бюджетных средств в 2026 году приостановил направление на нецелевые расходы около 390 миллиардов рублей, критерии для выявления были выработаны с Казначейством и правоохранительными органами, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин. "В частности, вы дали поручение выставить механизм мониторинга за расходами бюджетных средств. Это было новое направление, и сначала был запущен механизм банковского сопровождения и дальнейшего казначейского сопровождения. Банковское и казначейское сегодня работают в этом направлении довольно хорошо", - рассказал Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "В этом году по тем критериям, признакам, которые отработали с Казначейством, с правоохранительными органами, приостановлено, не пущено на нецелевые расходы порядка 390 миллиардов рублей. Это очень серьезные, большие деньги", - сказал Чиханчин.
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финансы, россия, юрий чиханчин, владимир путин, росфинмониторинг
Финансы, РОССИЯ, Юрий Чиханчин, Владимир Путин, Росфинмониторинг
08:56 06.11.2026
 
Росфинмониторинг приостановил нецелевые расходы на 390 млрд рублей

Росфинмониторинг приостановил направление на нецелевые расходы около 390 миллиардов рублей

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Росфинмониторинг в рамках механизма мониторинга за расходами бюджетных средств в 2026 году приостановил направление на нецелевые расходы около 390 миллиардов рублей, критерии для выявления были выработаны с Казначейством и правоохранительными органами, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин.
"В частности, вы дали поручение выставить механизм мониторинга за расходами бюджетных средств. Это было новое направление, и сначала был запущен механизм банковского сопровождения и дальнейшего казначейского сопровождения. Банковское и казначейское сегодня работают в этом направлении довольно хорошо", - рассказал Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В этом году по тем критериям, признакам, которые отработали с Казначейством, с правоохранительными органами, приостановлено, не пущено на нецелевые расходы порядка 390 миллиардов рублей. Это очень серьезные, большие деньги", - сказал Чиханчин.
 
ФинансыРОССИЯЮрий ЧиханчинВладимир ПутинРосфинмониторинг
 
 
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