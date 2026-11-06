https://1prime.ru/20261106/roskomnadzor-874986340.html

Роскомнадзор попросил суд взыскать 15 тысяч рублей с Антона Пинского

Роскомнадзор попросил суд взыскать 15 тысяч рублей с Антона Пинского - 06.11.2026, ПРАЙМ

Роскомнадзор попросил суд взыскать 15 тысяч рублей с Антона Пинского

Роскомнадзор просит арбитражный суд Москвы взыскать 15 тысяч рублей с известного ресторатора Антона Пинского, говорится в материалах, с которыми ознакомилось... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T13:39+0300

2026-11-06T13:39+0300

2026-11-06T13:39+0300

бизнес

россия

роскомнадзор

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МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Роскомнадзор просит арбитражный суд Москвы взыскать 15 тысяч рублей с известного ресторатора Антона Пинского, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Заявление ведомства о выдаче судебного приказа на такую сумму поступило в суд 5 ноября, оно пока не рассмотрено. Основания предъявленных требований пока не уточняются, но предположительно Роскомнадзор взыскивает задолженность по обязательным отчислениям в бюджет за рекламу в интернете. Распространители такой рекламы с 1 апреля 2025 года обязаны отчислять в федеральный бюджет 3% от квартального дохода, полученного от услуг распространения онлайн-рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей. Сборы идут на господдержку правообладателей программ для электронных вычислительных машин или баз данных, включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Контроль за полнотой и своевременностью уплаты обязательных отчислений по закону осуществляет Роскомнадзор. Ранее ведомство подало несколько десятков исков и таких заявлений к известным блогерам. Ответчиками были, например, телеведущая и юрист Екатерина Гордон, бывшая солистка группы "Фабрика" Александра Савельева, фигуристка Елизавета Туктамышева, блогер и певица Настя Кош, бывший футболист сборной России Федор Смолов и другие. В числе проектов Пинского – сеть кофеен Stars Сoffee, рестораны Simach, "Сыроварня", Medusa, Farsh, "Колбасный цех", "Магадан" и пр.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, роскомнадзор