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Совет директоров "Роснефти" рекомендовал дивиденды в 9,44 рубля на акцию - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Совет директоров "Роснефти" рекомендовал дивиденды в 9,44 рубля на акцию
Совет директоров "Роснефти" рекомендовал дивиденды в 9,44 рубля на акцию - 06.11.2026, ПРАЙМ
Совет директоров "Роснефти" рекомендовал дивиденды в 9,44 рубля на акцию
Совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев в размере 9,44 рубля на акцию, сообщила компания. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T20:29+0300
2026-11-06T20:41+0300
рынок
роснефть
дивиденды
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875003699.jpg?1793986868
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев в размере 9,44 рубля на акцию, сообщила компания."Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2026 года в денежной форме в размере 9 рублей 44 копейки на одну размещенную акцию", - сказано в сообщении "Роснефти".Уточняется, что на выплату промежуточных дивидендов рекомендовано направить 50% от консолидированной прибыли по МСФО, относящейся к акционерам, по итогам работы за первое полугодие 2026 года.Реестр на получение дивидендов рекомендовано закрыть 12 января 2027 года.Собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов пройдет 23 декабря в заочной форме."Роснефть" с 2022 года выплачивает дивиденды формально по результатам девяти месяцев, но из прибыли по МСФО за шесть месяцев - в размере 50% от нее. Чистая прибыль компании по МСФО в первом полугодии составила 200 миллиардов рублей, что на 18,4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.Уставный капитал компании разделен на 10 598 177 817 обыкновенных акций. Таким образом, на дивиденды рекомендовано направить чуть более 100 миллиардов рублей, или около 50% чистой прибыли по МСФО.
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рынок, роснефть, дивиденды
Рынок, Роснефть, дивиденды
20:29 06.11.2026 (обновлено: 20:41 06.11.2026)
 
Совет директоров "Роснефти" рекомендовал дивиденды в 9,44 рубля на акцию

Совет директоров "Роснефти" рекомендовал дивиденды за девять месяцев в 9,44 рубля на акцию

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев в размере 9,44 рубля на акцию, сообщила компания.
"Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2026 года в денежной форме в размере 9 рублей 44 копейки на одну размещенную акцию", - сказано в сообщении "Роснефти".
Уточняется, что на выплату промежуточных дивидендов рекомендовано направить 50% от консолидированной прибыли по МСФО, относящейся к акционерам, по итогам работы за первое полугодие 2026 года.
Реестр на получение дивидендов рекомендовано закрыть 12 января 2027 года.
Собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов пройдет 23 декабря в заочной форме.
"Роснефть" с 2022 года выплачивает дивиденды формально по результатам девяти месяцев, но из прибыли по МСФО за шесть месяцев - в размере 50% от нее. Чистая прибыль компании по МСФО в первом полугодии составила 200 миллиардов рублей, что на 18,4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Уставный капитал компании разделен на 10 598 177 817 обыкновенных акций. Таким образом, на дивиденды рекомендовано направить чуть более 100 миллиардов рублей, или около 50% чистой прибыли по МСФО.
 
РынокРоснефтьдивиденды
 
 
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