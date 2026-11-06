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Россельхознадзор контролирует устранение замечаний компанией "Ветбиохим" - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Россельхознадзор контролирует устранение замечаний компанией "Ветбиохим"
Россельхознадзор контролирует устранение замечаний компанией "Ветбиохим" - 06.11.2026, ПРАЙМ
Россельхознадзор контролирует устранение замечаний компанией "Ветбиохим"
Россельхознадзор контролирует устранение замечаний компанией "Ветбиохим", которая выпускает вакцину для животных "Мультикан", сообщили РИА Новости в ведомстве. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T17:22+0300
2026-11-06T17:23+0300
бизнес
общество
москва
сергей данкверт
россельхознадзор
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Россельхознадзор контролирует устранение замечаний компанией "Ветбиохим", которая выпускает вакцину для животных "Мультикан", сообщили РИА Новости в ведомстве. "Россельхознадзор держит под контролем устранение замечаний, выявленных при выпуске ветпрепаратов у ООО "Ветбиохим. В настоящее время производитель приступил к масштабной программе модернизации в целях полного устранения замечаний, выявленных Россельхознадзором в ходе внеплановой проверки", - сказали в ведомстве. В Россельхознадзоре добавили, что программа корректирующих и предупреждающих действий будет реализована до конца текущего года. Кроме того, для подтверждения качества выпускаемых в гражданский оборот лекарственных ветпрепаратов компания будет предоставлять в Россельхознадзор протоколы испытаний, проведенных в аккредитованной лаборатории. Сообщения о нежелательных побочных реакциях у животных после вакцинации "Мультиканом-8" начали появляться в середине августа. В конце лета глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что предварительные данные говорят о возможных допущенных нарушениях технологии при производстве вакцины. В сентябре Россельхознадзор выявил в 20-й серии вакцины "Мультикан-8", из-за которой гибли собаки, смертельный для этих животных вирус болезни Ауески. В октябре прокуратура попросила суд в Москве оштрафовать "Ветбиохим" за реализацию недоброкачественных лекарственных средств. Накануне в ряде Telegram-канал сообщили, что компания "Ветбиохим" представила четыре новых препарата "Мультикан", что вызвало волну возмущения у владельцев животных.
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бизнес, общество , москва, сергей данкверт, россельхознадзор
Бизнес, Общество , МОСКВА, Сергей Данкверт, Россельхознадзор
17:22 06.11.2026 (обновлено: 17:23 06.11.2026)
 
Россельхознадзор контролирует устранение замечаний компанией "Ветбиохим"

Россельхознадзор контролирует устранение замечаний компанией "Ветбиохим" по "Мультикану"

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМедик готовит шприц с вакциной
Медик готовит шприц с вакциной - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Россельхознадзор контролирует устранение замечаний компанией "Ветбиохим", которая выпускает вакцину для животных "Мультикан", сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Россельхознадзор держит под контролем устранение замечаний, выявленных при выпуске ветпрепаратов у ООО "Ветбиохим. В настоящее время производитель приступил к масштабной программе модернизации в целях полного устранения замечаний, выявленных Россельхознадзором в ходе внеплановой проверки", - сказали в ведомстве.
В Россельхознадзоре добавили, что программа корректирующих и предупреждающих действий будет реализована до конца текущего года. Кроме того, для подтверждения качества выпускаемых в гражданский оборот лекарственных ветпрепаратов компания будет предоставлять в Россельхознадзор протоколы испытаний, проведенных в аккредитованной лаборатории.
Сообщения о нежелательных побочных реакциях у животных после вакцинации "Мультиканом-8" начали появляться в середине августа. В конце лета глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что предварительные данные говорят о возможных допущенных нарушениях технологии при производстве вакцины.
В сентябре Россельхознадзор выявил в 20-й серии вакцины "Мультикан-8", из-за которой гибли собаки, смертельный для этих животных вирус болезни Ауески.
В октябре прокуратура попросила суд в Москве оштрафовать "Ветбиохим" за реализацию недоброкачественных лекарственных средств.
Накануне в ряде Telegram-канал сообщили, что компания "Ветбиохим" представила четыре новых препарата "Мультикан", что вызвало волну возмущения у владельцев животных.
 
БизнесОбществоМОСКВАСергей ДанквертРоссельхознадзор
 
 
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