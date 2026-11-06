https://1prime.ru/20261106/rossija-874966798.html

В России разработали ГОСТ на обитаемые подводные аппараты

В России разработали ГОСТ на обитаемые подводные аппараты - 06.11.2026, ПРАЙМ

В России разработали ГОСТ на обитаемые подводные аппараты

ГОСТ на обитаемые подводные аппараты для научных и поисково-спасательных работ разработали в России, он начнет действовать с 1 января 2027 года, следует из... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T00:27+0300

2026-11-06T00:27+0300

2026-11-06T00:27+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. ГОСТ на обитаемые подводные аппараты для научных и поисково-спасательных работ разработали в России, он начнет действовать с 1 января 2027 года, следует из материалов Росстандарта, с которыми ознакомилось РИА Новости. Обитаемыми подводными аппаратами являются технические средства для погружения, например, батискафы. Они используются для научных исследований, поисково-спасательных и технических работ, в частности для ремонта газопроводов. Стандарт устанавливает требования к составу системы регенерации воздуха, к эксплуатационным характеристикам систем и эксплуатационные требования к трубопроводам системы регенерации воздуха. Кроме того, в ГОСТе закреплены и требования к запасу кислорода. Он рассчитывается исходя из количества находящихся в аппарате членов экипажа, а также заданного времени пребывания с учетом возможности аварийной ситуации. Также в ГОСТе прописаны требования к системе поглощения углекислого газа. В составе аппарата должны быть предусмотрены основная и аварийная подсистема поглощения. Кроме того, используемые поглотители не должны вызывать вторичного загрязнения окружающей среды в обитаемом отсеке подводного аппарата. Экипаж должен постоянно получать информацию о концентрации углекислого газа на борту. При этом ГОСТы в России носят добровольный характер применения. Их разработка и внедрение направлены для повышения уровня безопасности и качества. Кроме того, стандарты обеспечивают защиту прав потребителей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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