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Яблоки в октябре стали самым подешевевшим продуктом в России

Яблоки в октябре стали самым подешевевшим продуктом в России - 06.11.2026, ПРАЙМ

Яблоки в октябре стали самым подешевевшим продуктом в России

Яблоки в октябре стали самым подешевевшим продуктом в России, цены за месяц снизились на 7,5%, до 141,8 рубля за килограмм, сообщили РИА Новости в Руспродсоюзе. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T01:48+0300

2026-11-06T01:48+0300

2026-11-06T01:48+0300

россия

руспродсоюз

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Яблоки в октябре стали самым подешевевшим продуктом в России, цены за месяц снизились на 7,5%, до 141,8 рубля за килограмм, сообщили РИА Новости в Руспродсоюзе. "Яблоки стали самым подешевевшим за месяц продуктом в России. Средние потребительские цены на них в последнюю неделю октября составили 141,8 рубля за килограмм, что на 7,5% ниже месяца ранее", - отметили в ассоциации. Кроме того, по данным Руспродсоюза, в пятерку самых подешевевших продуктов вошли морковь со снижением цены на 5,2%, лук (-4,7%), капуста (-4,2%) и сахар (-2,6%).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, руспродсоюз