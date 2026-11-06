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Яблоки в октябре стали самым подешевевшим продуктом в России
Яблоки в октябре стали самым подешевевшим продуктом в России - 06.11.2026, ПРАЙМ
Яблоки в октябре стали самым подешевевшим продуктом в России
Яблоки в октябре стали самым подешевевшим продуктом в России, цены за месяц снизились на 7,5%, до 141,8 рубля за килограмм, сообщили РИА Новости в Руспродсоюзе. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T01:48+0300
2026-11-06T01:48+0300
2026-11-06T01:48+0300
россия
руспродсоюз
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Яблоки в октябре стали самым подешевевшим продуктом в России, цены за месяц снизились на 7,5%, до 141,8 рубля за килограмм, сообщили РИА Новости в Руспродсоюзе.
"Яблоки стали самым подешевевшим за месяц продуктом в России. Средние потребительские цены на них в последнюю неделю октября составили 141,8 рубля за килограмм, что на 7,5% ниже месяца ранее", - отметили в ассоциации.
Кроме того, по данным Руспродсоюза, в пятерку самых подешевевших продуктов вошли морковь со снижением цены на 5,2%, лук (-4,7%), капуста (-4,2%) и сахар (-2,6%).
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россия, руспродсоюз
Яблоки в октябре стали самым подешевевшим продуктом в России
Руспродсоюз: яблоки в октябре стали самым подешевевшим продуктом в России
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Яблоки в октябре стали самым подешевевшим продуктом в России, цены за месяц снизились на 7,5%, до 141,8 рубля за килограмм, сообщили РИА Новости в Руспродсоюзе.
"Яблоки стали самым подешевевшим за месяц продуктом в России. Средние потребительские цены на них в последнюю неделю октября составили 141,8 рубля за килограмм, что на 7,5% ниже месяца ранее", - отметили в ассоциации.
Кроме того, по данным Руспродсоюза, в пятерку самых подешевевших продуктов вошли морковь со снижением цены на 5,2%, лук (-4,7%), капуста (-4,2%) и сахар (-2,6%).