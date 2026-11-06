https://1prime.ru/20261106/rossija-874967812.html
Россия в сентябре увеличила экспорт шоколада в США вдвое
Россия в сентябре увеличила экспорт шоколада в США вдвое - 06.11.2026, ПРАЙМ
Россия в сентябре увеличила экспорт шоколада в США вдвое
Россия в сентябре увеличила экспорт шоколада в США вдвое в месячном выражении - до 196,1 тысячи долларов, следует из данных таможенной статистики США, которые... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T02:27+0300
2026-11-06T02:27+0300
2026-11-06T02:27+0300
россия
мировая экономика
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Россия в сентябре увеличила экспорт шоколада в США вдвое в месячном выражении - до 196,1 тысячи долларов, следует из данных таможенной статистики США, которые изучило РИА Новости.
Экспорт за девять месяцев почти не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,86 миллиона долларов.
Россия пока не входит в число основных экспортеров этого десерта в США - ее доля в импорте не превышает 1%. В основном США импортируют шоколад из соседней Канады, на которую в отчетном месяце пришлось свыше половины всего объема в денежном выражении.
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россия, мировая экономика, сша, канада
РОССИЯ, Мировая экономика, США, КАНАДА
Россия в сентябре увеличила экспорт шоколада в США вдвое
Россия в сентябре увеличила экспорт шоколада в США вдвое - до 196,1 тысячи долларов
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Россия в сентябре увеличила экспорт шоколада в США вдвое в месячном выражении - до 196,1 тысячи долларов, следует из данных таможенной статистики США, которые изучило РИА Новости.
Экспорт за девять месяцев почти не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,86 миллиона долларов.
Россия пока не входит в число основных экспортеров этого десерта в США - ее доля в импорте не превышает 1%. В основном США импортируют шоколад из соседней Канады, на которую в отчетном месяце пришлось свыше половины всего объема в денежном выражении.