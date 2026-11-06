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В России разрабатывают роботов, способных взять на себя тяжелую работу - 06.11.2026, ПРАЙМ
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В России разрабатывают роботов, способных взять на себя тяжелую работу
В России разрабатывают роботов, способных взять на себя тяжелую работу - 06.11.2026, ПРАЙМ
В России разрабатывают роботов, способных взять на себя тяжелую работу
Роботов, способных взять на себя физически тяжелые, монотонные, потенциально опасные и трудоемкие операции в строительстве, промышленности и в сфере... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T04:36+0300
2026-11-06T04:36+0300
технологии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874968443.jpg?1793929019
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Роботов, способных взять на себя физически тяжелые, монотонные, потенциально опасные и трудоемкие операции в строительстве, промышленности и в сфере жилищно-коммунального хозяйства, разрабатывают в России, сообщил РИА Новости глава "Корпорации Робототехники" Александр Алексеев. "Речь идет не только о замене отдельных ручных операций, но и о создании комплексных роботизированных систем, которые смогут работать в реальных городских условиях", - сказал он. По словам Алексеева, одно из наиболее очевидных направлений - роботизированная коммунальная техника. "Появилась беспилотная платформа - всесезонный коммунальный робот, - которая подметает территории, проводит вакуумную уборку, сбор мусора и листвы", - отметил он. Автономные машины могут взять на себя и другие сценарии: вести патрулирование территории, осуществлять доставку, проводить буксировку и функционировать как мобильная заправочная станция, указал Алексеев. "Еще одна перспективная область - обслуживание и ремонт инженерных коммуникаций. Тепловые сети, трубопроводы и другие объекты инфраструктуры требуют регулярной диагностики, а их ремонт часто связан с работой в сложных и потенциально опасных условиях", - добавил глава компании. Так, роботизированные комплексы могут обследовать внутреннюю поверхность труб, выявлять повреждения и участки износа, передавать данные специалистам для оценки технического состояния сетей. Отдельное направление - мобильные роботизированные комплексы для сварки, особенно на объектах, где перемещение деталей к стационарному оборудованию затруднено. "Серьезный потенциал есть и у строительной робототехники. Строительство остается одной из отраслей с высокой долей физического труда, поэтому автоматизация отдельных этапов способна заметно изменить организацию работ на площадке. Роботы могут использоваться для кладки кирпича и блоков, нанесения строительных смесей, заливки и выравнивания бетона, отделки и окраски поверхностей", - пояснил Алексеев. При этом человек сохраняет контроль над процессом, занимается настройкой оборудования, подготовкой материалов и решением нестандартных задач. "В ближайшие годы мы будем видеть все больше примеров, когда робототехника становится инструментом решения конкретных экономических и инфраструктурных задач", - заключил он.
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192
40
192
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40
технологии
Технологии
04:36 06.11.2026
 
В России разрабатывают роботов, способных взять на себя тяжелую работу

Глава "Корпорации Робототехники" Алексеев: в России разрабатывают роботов для работы в ЖКХ

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Роботов, способных взять на себя физически тяжелые, монотонные, потенциально опасные и трудоемкие операции в строительстве, промышленности и в сфере жилищно-коммунального хозяйства, разрабатывают в России, сообщил РИА Новости глава "Корпорации Робототехники" Александр Алексеев.
"Речь идет не только о замене отдельных ручных операций, но и о создании комплексных роботизированных систем, которые смогут работать в реальных городских условиях", - сказал он.
По словам Алексеева, одно из наиболее очевидных направлений - роботизированная коммунальная техника. "Появилась беспилотная платформа - всесезонный коммунальный робот, - которая подметает территории, проводит вакуумную уборку, сбор мусора и листвы", - отметил он.
Автономные машины могут взять на себя и другие сценарии: вести патрулирование территории, осуществлять доставку, проводить буксировку и функционировать как мобильная заправочная станция, указал Алексеев.
"Еще одна перспективная область - обслуживание и ремонт инженерных коммуникаций. Тепловые сети, трубопроводы и другие объекты инфраструктуры требуют регулярной диагностики, а их ремонт часто связан с работой в сложных и потенциально опасных условиях", - добавил глава компании.
Так, роботизированные комплексы могут обследовать внутреннюю поверхность труб, выявлять повреждения и участки износа, передавать данные специалистам для оценки технического состояния сетей.
Отдельное направление - мобильные роботизированные комплексы для сварки, особенно на объектах, где перемещение деталей к стационарному оборудованию затруднено.
"Серьезный потенциал есть и у строительной робототехники. Строительство остается одной из отраслей с высокой долей физического труда, поэтому автоматизация отдельных этапов способна заметно изменить организацию работ на площадке. Роботы могут использоваться для кладки кирпича и блоков, нанесения строительных смесей, заливки и выравнивания бетона, отделки и окраски поверхностей", - пояснил Алексеев.
При этом человек сохраняет контроль над процессом, занимается настройкой оборудования, подготовкой материалов и решением нестандартных задач. "В ближайшие годы мы будем видеть все больше примеров, когда робототехника становится инструментом решения конкретных экономических и инфраструктурных задач", - заключил он.
 
Технологии
 
 
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