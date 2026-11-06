https://1prime.ru/20261106/rossija-874968802.html
В России выросли продажи грудного сбора
В России выросли продажи грудного сбора - 06.11.2026, ПРАЙМ
В России выросли продажи грудного сбора
Продажи грудного сбора в январе-октябре 2026 года выросли в России на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом его средняя цена снизилась | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T05:46+0300
2026-11-06T05:46+0300
2026-11-06T05:46+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Продажи грудного сбора в январе-октябре 2026 года выросли в России на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом его средняя цена снизилась на 26%, до 222 рублей, рассказали РИА Новости аналитики "Атол".
Грудной сбор - это лекарственное растительное средство, представляющее собой смесь высушенных и измельченных частей лекарственных растений, обладающих отхаркивающим, противовоспалительным и смягчающим действием.
"Наиболее заметный рост спроса в выборке средств для народной медицины показал грудной сбор: его стали покупать на 14% чаще, при этом средняя цена снизилась на 26% и составила 222 рубля", - привели данные аналитики.
Другие травяные сборы, напротив, потеряли 6% спроса, а их средняя цена снизилась на 16%, до 261 рубля.
Исследование проведено на основе анализа обезличенных данных продаж по 14,3 миллиона чеков за январь-октябрь 2025 и 2026 года.
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бизнес, россия
В России выросли продажи грудного сбора
Продажи грудного сбора в России в январе-октябре выросли на 14%
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Продажи грудного сбора в январе-октябре 2026 года выросли в России на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом его средняя цена снизилась на 26%, до 222 рублей, рассказали РИА Новости аналитики "Атол".
Грудной сбор - это лекарственное растительное средство, представляющее собой смесь высушенных и измельченных частей лекарственных растений, обладающих отхаркивающим, противовоспалительным и смягчающим действием.
"Наиболее заметный рост спроса в выборке средств для народной медицины показал грудной сбор: его стали покупать на 14% чаще, при этом средняя цена снизилась на 26% и составила 222 рубля", - привели данные аналитики.
Другие травяные сборы, напротив, потеряли 6% спроса, а их средняя цена снизилась на 16%, до 261 рубля.
Исследование проведено на основе анализа обезличенных данных продаж по 14,3 миллиона чеков за январь-октябрь 2025 и 2026 года.