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Россия закрепилась на рынке КНР как поставщик экологически чистой продукции
Россия закрепилась на рынке КНР как поставщик экологически чистой продукции - 06.11.2026, ПРАЙМ
Россия закрепилась на рынке КНР как поставщик экологически чистой продукции
Россия закрепилась на рынке КНР как поставщик экологически чистой пищевой продукции, заявил РИА Новости заместитель торгового представителя России в Китае... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T06:58+0300
2026-11-06T06:58+0300
2026-11-06T06:58+0300
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китай
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ШАНХАЙ, 6 ноя - ПРАЙМ, Анна Раткогло. Россия закрепилась на рынке КНР как поставщик экологически чистой пищевой продукции, заявил РИА Новости заместитель торгового представителя России в Китае Сергей Шаронов.
"Высокая репутация российской продукции в Китае сформирована благодаря нескольким ключевым факторам", - заявил Шаронов на полях международного импортного ЭКСПО в Шанхае.
В первую очередь, указал он, "это экологичность и натуральность: китайские потребители, особенно в крупных городах, все больше внимания уделяют здоровому питанию и осознанному потреблению".
"Россия закрепилась на рынке КНР как поставщик экологически чистой пищевой продукции, выращенной в естественных природных условиях", - отметил он.
Девятое Международное импортное ЭКСПО проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября, на общей площади в 440 тысяч квадратных метров свою продукцию представят 4,14 тысячи компаний из 162 стран и регионов мира.
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россия, китай, кнр, шанхай
РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, Шанхай
Россия закрепилась на рынке КНР как поставщик экологически чистой продукции
Замторгпред Шаронов: Россия закрепилась на рынке Китая как поставщик экологичной продукции
ШАНХАЙ, 6 ноя - ПРАЙМ, Анна Раткогло. Россия закрепилась на рынке КНР как поставщик экологически чистой пищевой продукции, заявил РИА Новости заместитель торгового представителя России в Китае Сергей Шаронов.
"Высокая репутация российской продукции в Китае сформирована благодаря нескольким ключевым факторам", - заявил Шаронов на полях международного импортного ЭКСПО в Шанхае.
В первую очередь, указал он, "это экологичность и натуральность: китайские потребители, особенно в крупных городах, все больше внимания уделяют здоровому питанию и осознанному потреблению".
"Россия закрепилась на рынке КНР как поставщик экологически чистой пищевой продукции, выращенной в естественных природных условиях", - отметил он.
Девятое Международное импортное ЭКСПО проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября, на общей площади в 440 тысяч квадратных метров свою продукцию представят 4,14 тысячи компаний из 162 стран и регионов мира.