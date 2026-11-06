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Россия закрепилась на рынке КНР как поставщик экологически чистой продукции

Россия закрепилась на рынке КНР как поставщик экологически чистой продукции - 06.11.2026, ПРАЙМ

Россия закрепилась на рынке КНР как поставщик экологически чистой продукции

Россия закрепилась на рынке КНР как поставщик экологически чистой пищевой продукции, заявил РИА Новости заместитель торгового представителя России в Китае... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T06:58+0300

2026-11-06T06:58+0300

2026-11-06T06:58+0300

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китай

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шанхай

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ШАНХАЙ, 6 ноя - ПРАЙМ, Анна Раткогло. Россия закрепилась на рынке КНР как поставщик экологически чистой пищевой продукции, заявил РИА Новости заместитель торгового представителя России в Китае Сергей Шаронов. "Высокая репутация российской продукции в Китае сформирована благодаря нескольким ключевым факторам", - заявил Шаронов на полях международного импортного ЭКСПО в Шанхае. В первую очередь, указал он, "это экологичность и натуральность: китайские потребители, особенно в крупных городах, все больше внимания уделяют здоровому питанию и осознанному потреблению". "Россия закрепилась на рынке КНР как поставщик экологически чистой пищевой продукции, выращенной в естественных природных условиях", - отметил он. Девятое Международное импортное ЭКСПО проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября, на общей площади в 440 тысяч квадратных метров свою продукцию представят 4,14 тысячи компаний из 162 стран и регионов мира.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, кнр, шанхай