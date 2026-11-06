https://1prime.ru/20261106/rossija-874972859.html

В России расширили перечень оборудования для снижения страховых взносов

В России расширили перечень оборудования для снижения страховых взносов - 06.11.2026, ПРАЙМ

В России расширили перечень оборудования для снижения страховых взносов

Перечень оборудования для создания электронной компонентой базы, для которого возможно использование пониженного тарифа страховых взносов в размере 7,6%, будет... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T09:50+0300

2026-11-06T09:50+0300

2026-11-06T09:55+0300

финансы

россия

михаил мишустин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874972859.jpg?1793948131

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Перечень оборудования для создания электронной компонентой базы, для которого возможно использование пониженного тарифа страховых взносов в размере 7,6%, будет расширен с 1 января, перечень пополнили лазеры и лазерное оборудование, говорится в сообщении правительства России. "С 1 января 2027 года будет расширен перечень оборудования для создания электронной компонентой базы, производители которого могут пользоваться пониженным тарифом страховых взносов в размере 7,6%. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. В правительстве отметили, что перечень пополнили лазеры и лазерное оборудование для производства электронных модулей и радиоэлектронной продукции. "Рассчитываем, что это создаст новые стимулы для привлечения бизнеса к участию в таких сложных инициативах и будет способствовать активному наращиванию собственных компетенций в наукоемких сферах", – подчеркнул глава кабмина, чьи слова приводятся в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, михаил мишустин