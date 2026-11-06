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В России расширили перечень оборудования для снижения страховых взносов - 06.11.2026, ПРАЙМ
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В России расширили перечень оборудования для снижения страховых взносов
В России расширили перечень оборудования для снижения страховых взносов - 06.11.2026, ПРАЙМ
В России расширили перечень оборудования для снижения страховых взносов
Перечень оборудования для создания электронной компонентой базы, для которого возможно использование пониженного тарифа страховых взносов в размере 7,6%, будет... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T09:50+0300
2026-11-06T09:55+0300
финансы
россия
михаил мишустин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874972859.jpg?1793948131
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Перечень оборудования для создания электронной компонентой базы, для которого возможно использование пониженного тарифа страховых взносов в размере 7,6%, будет расширен с 1 января, перечень пополнили лазеры и лазерное оборудование, говорится в сообщении правительства России. "С 1 января 2027 года будет расширен перечень оборудования для создания электронной компонентой базы, производители которого могут пользоваться пониженным тарифом страховых взносов в размере 7,6%. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. В правительстве отметили, что перечень пополнили лазеры и лазерное оборудование для производства электронных модулей и радиоэлектронной продукции. "Рассчитываем, что это создаст новые стимулы для привлечения бизнеса к участию в таких сложных инициативах и будет способствовать активному наращиванию собственных компетенций в наукоемких сферах", – подчеркнул глава кабмина, чьи слова приводятся в сообщении.
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192
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финансы, россия, михаил мишустин
Финансы, РОССИЯ, Михаил Мишустин
09:50 06.11.2026 (обновлено: 09:55 06.11.2026)
 
В России расширили перечень оборудования для снижения страховых взносов

Перечень оборудования для электронной компонентной базы расширят с 1 января

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Перечень оборудования для создания электронной компонентой базы, для которого возможно использование пониженного тарифа страховых взносов в размере 7,6%, будет расширен с 1 января, перечень пополнили лазеры и лазерное оборудование, говорится в сообщении правительства России.
"С 1 января 2027 года будет расширен перечень оборудования для создания электронной компонентой базы, производители которого могут пользоваться пониженным тарифом страховых взносов в размере 7,6%. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что перечень пополнили лазеры и лазерное оборудование для производства электронных модулей и радиоэлектронной продукции.
"Рассчитываем, что это создаст новые стимулы для привлечения бизнеса к участию в таких сложных инициативах и будет способствовать активному наращиванию собственных компетенций в наукоемких сферах", – подчеркнул глава кабмина, чьи слова приводятся в сообщении.
 
ФинансыРОССИЯМихаил Мишустин
 
 
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