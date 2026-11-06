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Россия показала себя надежным поставщиком газа в Турцию, заявил Байрактар - 06.11.2026, ПРАЙМ
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Россия показала себя надежным поставщиком газа в Турцию, заявил Байрактар
Россия показала себя надежным поставщиком газа в Турцию, заявил Байрактар - 06.11.2026, ПРАЙМ
Россия показала себя надежным поставщиком газа в Турцию, заявил Байрактар
Россия показала себя как надежного поставщика газа в Турцию в течение многих лет, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T10:18+0300
2026-11-06T10:18+0300
газ
россия
турция
азербайджан
иран
shell
totalenergies
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СТАМБУЛ, 6 ноя - ПРАЙМ, Заман Рамазанов. Россия показала себя как надежного поставщика газа в Турцию в течение многих лет, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. "Для Турции важно получать конкурентоспособный, дешевый газ, и чтобы поставщик был надежным. Россия в течение многих лет показала себя надежным поставщиком", - сказал министр РИА Новости. Основными поставщиками природного газа в Турцию выступают Россия, Азербайджан и Иран, но у нее также есть соглашения по СПГ со швейцарской Mercuria, американской ExxonMobil, британской Shell и французской TotalEnergies. Согласно подсчетам РИА Новости на основании данных турецкого Управления по регулированию энергорынков (EPDK), за восемь месяцев доля российского газа в турецком импорте составила порядка 33%.
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40
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газ, россия, турция, азербайджан, иран, shell, totalenergies
Газ, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, Shell, TotalEnergies
10:18 06.11.2026
 
Россия показала себя надежным поставщиком газа в Турцию, заявил Байрактар

Байрактар: Россия показала себя как надежный поставщик газа в Турцию в течение многих лет

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СТАМБУЛ, 6 ноя - ПРАЙМ, Заман Рамазанов. Россия показала себя как надежного поставщика газа в Турцию в течение многих лет, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
"Для Турции важно получать конкурентоспособный, дешевый газ, и чтобы поставщик был надежным. Россия в течение многих лет показала себя надежным поставщиком", - сказал министр РИА Новости.
Основными поставщиками природного газа в Турцию выступают Россия, Азербайджан и Иран, но у нее также есть соглашения по СПГ со швейцарской Mercuria, американской ExxonMobil, британской Shell и французской TotalEnergies.
Согласно подсчетам РИА Новости на основании данных турецкого Управления по регулированию энергорынков (EPDK), за восемь месяцев доля российского газа в турецком импорте составила порядка 33%.
 
ГазРОССИЯТУРЦИЯАЗЕРБАЙДЖАНИРАНShellTotalEnergies
 
 
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