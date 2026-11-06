https://1prime.ru/20261106/rossija-874979440.html

Россия увеличит долю отечественного оборудования в реабилитационной отрасли

Россия увеличит долю отечественного оборудования в реабилитационной отрасли - 06.11.2026, ПРАЙМ

Россия увеличит долю отечественного оборудования в реабилитационной отрасли

Россия в рамках реализации стратегии развития производства реабилитационной продукции планирует увеличить долю отечественного оборудования в отрасли до 64% к... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T11:16+0300

2026-11-06T11:16+0300

2026-11-06T11:16+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Россия в рамках реализации стратегии развития производства реабилитационной продукции планирует увеличить долю отечественного оборудования в отрасли до 64% к 2030 году, говорится в сообщении правительства. "Стратегия развития производства промышленной продукции реабилитационной направленности на период до 2030 года утверждена Правительством в 2025 году. В результате ее реализации к 2030 году планируется увеличить долю российской реабилитационной продукции на внутреннем рынке до 64%, нарастить объем промышленного производства такой продукции до не менее чем 105,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Правительство России утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития производства реабилитационной продукции до 2030 года. В рамках него предусмотрено совершенствование нормативного правового регулирования в этой сфере, поддержка научных исследований и разработок. Кроме того, в рамках плана ожидается работа по развитию производства, логистической поддержке и обслуживанию реабилитационной продукции. Также в России планируется увеличить локализацию выпуска таких товаров и повесить инвестиционную привлекательность.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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