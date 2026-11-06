Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мощность ЦОДов и устройств для майнеров в России выросла на 24% - 06.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261106/rossija-874979861.html
Мощность ЦОДов и устройств для майнеров в России выросла на 24%
Мощность ЦОДов и устройств для майнеров в России выросла на 24% - 06.11.2026, ПРАЙМ
Мощность ЦОДов и устройств для майнеров в России выросла на 24%
Установленная мощность центров обработки данных (ЦОДов) и устройств для майнинга криптовалют в России выросла по итогам первых трех кварталов года примерно на... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T11:25+0300
2026-11-06T11:54+0300
финансы
россия
владимир путин
цод
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874979861.jpg?1793955241
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Установленная мощность центров обработки данных (ЦОДов) и устройств для майнинга криптовалют в России выросла по итогам первых трех кварталов года примерно на 24%, до 5,4 ГВт, при этом доля таких потребителей электроэнергии в стране к концу года составит 2,6%, следует из заявления РИА Новости Системного оператора Единой энергосистемы ("СО ЕЭС"), регулятора рынка. "На 30 сентября 2026 года мощность действующих объектов энергоемких вычислений - ЦОДов и майнеров - в энергосистеме составляет 5380 МВт. С начала года объем подключения таких потребителей составил 1055 МВт", - сказали в СО ЕЭС. При этом по прогнозам, доля потребления электроэнергии этой группы в энергосистеме России составит порядка 2,6% по итогам года. Доля ЦОДов в общей структуре электропотребления увеличилась с 1,4% в 2022 году до 2,2% в 2025 году, сообщали в "СО ЕЭС". В феврале этого года регулятор рынка сообщал, что доля ЦОДов и майнеров составляет около 2,4% суммарного электропотребления в стране. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому частные ЦОДы в РФ должны будут резервировать 10% мощностей, которые по решению властей должны будут представляться при необходимости. По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского, это страховка на случай внешних атак, чтобы данные оставались в безопасности, а люди продолжали получать базовые услуги.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, владимир путин, цод, госдума
Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин, ЦОД, Госдума
11:25 06.11.2026 (обновлено: 11:54 06.11.2026)
 
Мощность ЦОДов и устройств для майнеров в России выросла на 24%

СО ЕЭС: мощность ЦОДов и устройств для майнинга криптовалют в России выросла на 24%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Установленная мощность центров обработки данных (ЦОДов) и устройств для майнинга криптовалют в России выросла по итогам первых трех кварталов года примерно на 24%, до 5,4 ГВт, при этом доля таких потребителей электроэнергии в стране к концу года составит 2,6%, следует из заявления РИА Новости Системного оператора Единой энергосистемы ("СО ЕЭС"), регулятора рынка.
"На 30 сентября 2026 года мощность действующих объектов энергоемких вычислений - ЦОДов и майнеров - в энергосистеме составляет 5380 МВт. С начала года объем подключения таких потребителей составил 1055 МВт", - сказали в СО ЕЭС.
При этом по прогнозам, доля потребления электроэнергии этой группы в энергосистеме России составит порядка 2,6% по итогам года.
Доля ЦОДов в общей структуре электропотребления увеличилась с 1,4% в 2022 году до 2,2% в 2025 году, сообщали в "СО ЕЭС".
В феврале этого года регулятор рынка сообщал, что доля ЦОДов и майнеров составляет около 2,4% суммарного электропотребления в стране.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому частные ЦОДы в РФ должны будут резервировать 10% мощностей, которые по решению властей должны будут представляться при необходимости. По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского, это страховка на случай внешних атак, чтобы данные оставались в безопасности, а люди продолжали получать базовые услуги.
 
ФинансыРОССИЯВладимир ПутинЦОДГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала