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Мощность ЦОДов и устройств для майнеров в России выросла на 24%

Мощность ЦОДов и устройств для майнеров в России выросла на 24% - 06.11.2026, ПРАЙМ

Мощность ЦОДов и устройств для майнеров в России выросла на 24%

Установленная мощность центров обработки данных (ЦОДов) и устройств для майнинга криптовалют в России выросла по итогам первых трех кварталов года примерно на... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T11:25+0300

2026-11-06T11:25+0300

2026-11-06T11:54+0300

финансы

россия

владимир путин

цод

госдума

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Установленная мощность центров обработки данных (ЦОДов) и устройств для майнинга криптовалют в России выросла по итогам первых трех кварталов года примерно на 24%, до 5,4 ГВт, при этом доля таких потребителей электроэнергии в стране к концу года составит 2,6%, следует из заявления РИА Новости Системного оператора Единой энергосистемы ("СО ЕЭС"), регулятора рынка. "На 30 сентября 2026 года мощность действующих объектов энергоемких вычислений - ЦОДов и майнеров - в энергосистеме составляет 5380 МВт. С начала года объем подключения таких потребителей составил 1055 МВт", - сказали в СО ЕЭС. При этом по прогнозам, доля потребления электроэнергии этой группы в энергосистеме России составит порядка 2,6% по итогам года. Доля ЦОДов в общей структуре электропотребления увеличилась с 1,4% в 2022 году до 2,2% в 2025 году, сообщали в "СО ЕЭС". В феврале этого года регулятор рынка сообщал, что доля ЦОДов и майнеров составляет около 2,4% суммарного электропотребления в стране. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому частные ЦОДы в РФ должны будут резервировать 10% мощностей, которые по решению властей должны будут представляться при необходимости. По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского, это страховка на случай внешних атак, чтобы данные оставались в безопасности, а люди продолжали получать базовые услуги.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, владимир путин, цод, госдума