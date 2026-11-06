https://1prime.ru/20261106/rossija-874980876.html

В России нет массового спроса на складной смартфон iPhone Duo

В России нет массового спроса на складной смартфон iPhone Duo - 06.11.2026, ПРАЙМ

В России нет массового спроса на складной смартфон iPhone Duo

Массовый спрос на новый складной смартфон iPhone Duo в России пока не сформировался, при этом продажи его ближайшего конкурента Samsung Galaxy Z Fold в первую... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T11:52+0300

2026-11-06T11:52+0300

2026-11-06T11:58+0300

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Массовый спрос на новый складной смартфон iPhone Duo в России пока не сформировался, при этом продажи его ближайшего конкурента Samsung Galaxy Z Fold в первую неделю после старта предзаказов на устройство Apple выросли на треть, сообщили РИА Новости в пресс-службе "М.Видео". "На данный момент мы не наблюдаем сформировавшегося массового спроса на iPhone Duo, хотя собрали квоту во время предзаказа на собственном маркетплейсе - в нем приняли участие порядка 18 продавцов, представивших более 100 предложений в разных конфигурациях", - рассказали там. Отмечается, что сейчас устройство уже доступно к покупке. По мнению аналитиков, представленный Apple формат предполагает использование новых для компании технологических решений, которым потребуется время для проверки в реальных условиях эксплуатации и дальнейшей доработки. "Клиенты, вероятно, будут тщательнее оценивать практичность устройства, надежность конструкции и удобство использования перед принятием решения о покупке вплоть до выхода второго поколения девайсов", - пояснили в пресс-службе. При этом интерес к складным смартфонам сохраняется, и в первую неделю после старта предзаказа на IPhone Duo компания зафиксировала резкий рост продаж его ближайшего конкурента - Samsung Galaxy Z Fold. Спрос увеличился сразу на треть в количественном выражении. В целом складные смартфоны, по данным ICMR за девять месяцев 2026 года, демонстрируют положительную динамику на фоне снижения рынка в целом. За январь-сентябрь 2026 года в России продано около 96 тысяч устройств с гибкими экранами на 9,78 миллиарда рублей - почти на четверть больше в штуках и на 20% в деньгах, чем годом ранее. "Средняя цена снизилась на 2,7%, до 101,4 тысячи рублей, что способствует расширению аудитории категории. Показатели продаж являются рекордными с момента старта наблюдений", - заключили в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, samsung, apple, м.видео