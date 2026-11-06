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В России растет интерес к аквапаркам и термальным комплексам
В России растет интерес к аквапаркам и термальным комплексам - 06.11.2026, ПРАЙМ
В России растет интерес к аквапаркам и термальным комплексам
Интерес к аквапаркам и термальным комплексам растет в России в последние годы, в эксплуатацию введено 6 аквапарков за счет программы льготного кредитования,... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T12:17+0300
2026-11-06T12:17+0300
2026-11-06T12:17+0300
бизнес
туризм
россия
максим решетников
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Интерес к аквапаркам и термальным комплексам растет в России в последние годы, в эксплуатацию введено 6 аквапарков за счет программы льготного кредитования, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
"В последние годы растет интерес к аквапаркам, термальным комплексам. За счет программы льготного кредитования введено шесть аквапарков, три из них - в этом году. Это Самарская, Ульяновская и Московская области", - сказал он на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России.
Решетников добавил, что благодаря программе строительства модульных отелей с 2022 года создано более 14 тысячи номеров, а до конца 2027 года регионы должны ввести еще более 7 тысяч.
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бизнес, туризм, россия, максим решетников
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Максим Решетников
В России растет интерес к аквапаркам и термальным комплексам
Решетников: интерес к аквапаркам и термальным комплексам растет в России в последние годы
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Интерес к аквапаркам и термальным комплексам растет в России в последние годы, в эксплуатацию введено 6 аквапарков за счет программы льготного кредитования, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
"В последние годы растет интерес к аквапаркам, термальным комплексам. За счет программы льготного кредитования введено шесть аквапарков, три из них - в этом году. Это Самарская, Ульяновская и Московская области", - сказал он на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России.
Решетников добавил, что благодаря программе строительства модульных отелей с 2022 года создано более 14 тысячи номеров, а до конца 2027 года регионы должны ввести еще более 7 тысяч.