https://1prime.ru/20261106/rossija-874982355.html

В России растет интерес к аквапаркам и термальным комплексам

В России растет интерес к аквапаркам и термальным комплексам - 06.11.2026, ПРАЙМ

В России растет интерес к аквапаркам и термальным комплексам

Интерес к аквапаркам и термальным комплексам растет в России в последние годы, в эксплуатацию введено 6 аквапарков за счет программы льготного кредитования,... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T12:17+0300

2026-11-06T12:17+0300

2026-11-06T12:17+0300

бизнес

туризм

россия

максим решетников

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874982355.jpg?1793956622

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Интерес к аквапаркам и термальным комплексам растет в России в последние годы, в эксплуатацию введено 6 аквапарков за счет программы льготного кредитования, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. "В последние годы растет интерес к аквапаркам, термальным комплексам. За счет программы льготного кредитования введено шесть аквапарков, три из них - в этом году. Это Самарская, Ульяновская и Московская области", - сказал он на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России. Решетников добавил, что благодаря программе строительства модульных отелей с 2022 года создано более 14 тысячи номеров, а до конца 2027 года регионы должны ввести еще более 7 тысяч.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, максим решетников