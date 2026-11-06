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В России с 2021 года ввели 48 гостиниц почти на 11 тысяч номеров

В России с 2021 года ввели 48 гостиниц почти на 11 тысяч номеров - 06.11.2026, ПРАЙМ

В России с 2021 года ввели 48 гостиниц почти на 11 тысяч номеров

Порядка 48 гостиниц почти на 11 тысяч номеров введены в России с 2021 года, из которых 12 объектов с номерным фондом в 2,5 тысячи - за последний год, сообщил... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T12:32+0300

2026-11-06T12:32+0300

2026-11-06T12:32+0300

бизнес

туризм

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санкт-петербург

краснодарский край

максим решетников

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Порядка 48 гостиниц почти на 11 тысяч номеров введены в России с 2021 года, из которых 12 объектов с номерным фондом в 2,5 тысячи - за последний год, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. "С 2021 года 48 гостиниц введено почти на 11 тысяч номеров, в том числе 12 объектов на 2,5 тысячи номеров введено за этот год", - сказал он на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России. Решетников добавил, что до конца года ожидается ввод еще ряда объектов. По его словам, к ним относятся отели в Москве и Московской, Новгородской, Нижегородской, Ульяновской и Костромской областях, а также в Санкт-Петербурге, Ставрополье, Пермском и Краснодарском крае.

москва

санкт-петербург

краснодарский край

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бизнес, туризм, москва, санкт-петербург, краснодарский край, максим решетников