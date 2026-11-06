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Рекламную кампанию туров по России запустят на китайском маркетплейсе

Рекламную кампанию туров по России запустят на китайском маркетплейсе - 06.11.2026, ПРАЙМ

Рекламную кампанию туров по России запустят на китайском маркетплейсе

Рекламная кампания туров по России будет запущена на китайском маркетплейсе в ноябре, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T13:21+0300

2026-11-06T13:21+0300

2026-11-06T13:21+0300

туризм

бизнес

россия

максим решетников

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Рекламная кампания туров по России будет запущена на китайском маркетплейсе в ноябре, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. "Продвигаем российские турпродукты в китайских соцсетях. Также с этого месяца мы запускаем рекламную кампанию российских туров на китайском маркетплейсе", - сказал он на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России. Министр призвал российские регионы активнее формировать продукты для того, чтобы продвигать их на китайском туристическом рынке. "Наши крупные агрегаторы сейчас подключаются к этой программе и у всех них пока один запрос: а есть ли у нас емкость, а есть ли нам что продавать. Я всех убеждаю, что у нас точно есть что продавать", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, россия, максим решетников