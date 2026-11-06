https://1prime.ru/20261106/rossija-874992904.html

В России отзывают 1,9 тысячи автомобилей Changan

В России отзывают 1,9 тысячи автомобилей Changan - 06.11.2026, ПРАЙМ

В России отзывают 1,9 тысячи автомобилей Changan

ООО "Чанъань Моторс Рус", являющийся официальным представителем изготовителя Changan, отзывает в России 1905 автомобилей из-за возможного функционирования... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T15:52+0300

2026-11-06T15:52+0300

2026-11-06T16:03+0300

бизнес

технологии

россия

росстандарт

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. ООО "Чанъань Моторс Рус", являющийся официальным представителем изготовителя Changan, отзывает в России 1905 автомобилей из-за возможного функционирования интерфейса не на русском языке, сообщил Росстандарт. "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Changan. Программа мероприятий представлена ООО "Чанъань Моторс Рус", являющимся официальным представителем изготовителя Changan на российском рынке. Отзыву подлежат 1905 автомобилей Changan UNI-V, реализованных в период с 01 сентября 2023 г. по 22 апреля 2026 г...", - говорится в сообщении ведомства. Уполномоченный представитель изготовителя ООО "Чанъань Моторс Рус" проинформирует владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. "Причина отзыва транспортных средств: функционирование интерфейса (совокупность элементов, обеспечивающих возможность взаимодействия пользователя с электронными системами, включая получение пользователем зрительной и голосовой информации и введение им команд управления) может осуществляться не на русском языке", - указано в сообщении в Росстандарта. Уточняется, что на всех транспортных средствах будет проведено обновление программного обеспечения. "Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем (файл во вкладке "документы"), либо воспользоваться интерактивным поиском", - пишет Росстандарт. Кроме того, пишет ведомство, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru. "Если автомобиль подпадает под отзывную кампанию, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев", - указано в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, технологии, россия, росстандарт