Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России установили порядок получения гумпособия при замороженных счетах - 06.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261106/rossija-875005944.html
В России установили порядок получения гумпособия при замороженных счетах
В России установили порядок получения гумпособия при замороженных счетах - 06.11.2026, ПРАЙМ
В России установили порядок получения гумпособия при замороженных счетах
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий порядок получения гуманитарного пособия лицами, чьи счета заблокированы из-за подозрений в... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T21:45+0300
2026-11-06T22:06+0300
общество
россия
владимир путин
росфинмониторинг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875005944.jpg?1793991980
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий порядок получения гуманитарного пособия лицами, чьи счета заблокированы из-за подозрений в терроризме или экстремизме. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В России такие лица могут получать гуманитарное пособие. Сумма рассчитывается строго исходя из минимального размера оплаты труда. Выплата полагается как на самого подозреваемого, так и на каждого проживающего с ним члена семьи, если у тех нет своих источников дохода. Выплата пособия осуществляется из заблокированных денежных средств. "Физическое лицо, в отношении которого принято решение о замораживании его имущества, направляет в Межведомственную комиссию в письменной форме или в электронной форме с использованием официального сайта Росфинмониторинга заявление", - сказано в указе. Документ должен содержать сведения о заявителе, о видах предполагаемых операций, реквизиты банковского счета, с использованием которых будут осуществляться операции, а также название кредитной организации, где открыт счет. Если воспользоваться банковским счетом невозможно, нужно объяснить причину и указать, каким способом планируется получать и расходовать деньги. У межведомственной комиссии будет до 60 дней, чтобы рассмотреть это заявление и принять по нему решение. Решение должно быть доведено до заявителя в течение двух дней со дня его принятия.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, владимир путин, росфинмониторинг
Общество , РОССИЯ, Владимир Путин, Росфинмониторинг
21:45 06.11.2026 (обновлено: 22:06 06.11.2026)
 
В России установили порядок получения гумпособия при замороженных счетах

Путин установил порядок получения гуманитарного пособия при замороженных счетах

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий порядок получения гуманитарного пособия лицами, чьи счета заблокированы из-за подозрений в терроризме или экстремизме. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В России такие лица могут получать гуманитарное пособие. Сумма рассчитывается строго исходя из минимального размера оплаты труда. Выплата полагается как на самого подозреваемого, так и на каждого проживающего с ним члена семьи, если у тех нет своих источников дохода. Выплата пособия осуществляется из заблокированных денежных средств.
"Физическое лицо, в отношении которого принято решение о замораживании его имущества, направляет в Межведомственную комиссию в письменной форме или в электронной форме с использованием официального сайта Росфинмониторинга заявление", - сказано в указе.
Документ должен содержать сведения о заявителе, о видах предполагаемых операций, реквизиты банковского счета, с использованием которых будут осуществляться операции, а также название кредитной организации, где открыт счет.
Если воспользоваться банковским счетом невозможно, нужно объяснить причину и указать, каким способом планируется получать и расходовать деньги.
У межведомственной комиссии будет до 60 дней, чтобы рассмотреть это заявление и принять по нему решение. Решение должно быть доведено до заявителя в течение двух дней со дня его принятия.
 
ОбществоРОССИЯВладимир ПутинРосфинмониторинг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала