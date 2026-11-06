https://1prime.ru/20261106/rossija-875005944.html

В России установили порядок получения гумпособия при замороженных счетах

В России установили порядок получения гумпособия при замороженных счетах - 06.11.2026, ПРАЙМ

В России установили порядок получения гумпособия при замороженных счетах

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий порядок получения гуманитарного пособия лицами, чьи счета заблокированы из-за подозрений в... | 06.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-06T21:45+0300

2026-11-06T21:45+0300

2026-11-06T22:06+0300

общество

россия

владимир путин

росфинмониторинг

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий порядок получения гуманитарного пособия лицами, чьи счета заблокированы из-за подозрений в терроризме или экстремизме. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В России такие лица могут получать гуманитарное пособие. Сумма рассчитывается строго исходя из минимального размера оплаты труда. Выплата полагается как на самого подозреваемого, так и на каждого проживающего с ним члена семьи, если у тех нет своих источников дохода. Выплата пособия осуществляется из заблокированных денежных средств. "Физическое лицо, в отношении которого принято решение о замораживании его имущества, направляет в Межведомственную комиссию в письменной форме или в электронной форме с использованием официального сайта Росфинмониторинга заявление", - сказано в указе. Документ должен содержать сведения о заявителе, о видах предполагаемых операций, реквизиты банковского счета, с использованием которых будут осуществляться операции, а также название кредитной организации, где открыт счет. Если воспользоваться банковским счетом невозможно, нужно объяснить причину и указать, каким способом планируется получать и расходовать деньги. У межведомственной комиссии будет до 60 дней, чтобы рассмотреть это заявление и принять по нему решение. Решение должно быть доведено до заявителя в течение двух дней со дня его принятия.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, владимир путин, росфинмониторинг